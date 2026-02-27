 Real Madrid-Manchester City en octavos de final de Champions
Deportes

Real Madrid-Manchester City: El clásico de Champions en octavos

Conoce cuáles han sido las históricas series entre los "Merengues" y los "Citizens".

Compartir:
Manchester City vs. Real Madrid en octavos de final de Champions League
Manchester City vs. Real Madrid en octavos de final de Champions League / FOTO: EFE

Tras eliminar al Benfica, Álvaro Arbeloa y Thibaut Courtois anticipaban un emparejamiento con el Manchester City en octavos de final. Con ironía. La realidad, un 50% de posibilidades antes de un sorteo que acabó cumpliendo la premonición madridista. Será la séptima vez que se vean las caras en una eliminatoria, con balance positivo del Real Madrid, con cuatro victorias.

La última, la pasada temporada, en la que el Real Madrid se impuso con claridad ante el Manchester City en la ronda previa a los octavos de final.

Eliminatoria en la que el francés Kylian Mbappé fue protagonista, por su gol en la ida y por los tres que marcó en la vuelta.

Importancia que no tuvo esta temporada, al perderse el partido ante el Manchester City por molestias físicas. Una baja que podría darse también en los octavos de final, que se disputarán el 10-11 de marzo la ida y el 17-18 la vuelta, ya que Mbappé arrastra molestias en la rodilla izquierda.

Sin periodo de vuelta establecido, aunque, eso sí, con el objetivo de poder estar disponible para una de las grandes citas de la temporada, una eliminatoria de altura ante el Manchester City que los integrantes del Real Madrid veían venir, aunque el sorteo deparase un 50% de posibilidades entre el conjunto inglés y el Sporting de Portugal.

¡Series de octavos de final de Champions League!

Este viernes, se conocieron los ocho emparejamientos que se disputarán el 10 y 11 de marzo (ida) / 17 y 18 (vuelta).

Habitual pregunta tras pasar de ronda sobre preferencia respecto al rival, que normalmente se responde con evasivas; pero Arbeloa y Courtois se ‘resignaron’ a tener al Manchester City como rival.

"¿Guardiola en octavos? El que venga, da igual, van a ser muy complicados y no tenemos ninguna predilección. El objetivo era estar en el bombo. Enfrentarse al City se ha convertido en habitual tras seis años seguidos, seguro que nos vuelve a tocar, pero da igual porque será una eliminatoria complicadísima con la vuelta fuera de casa", señaló Arbeloa en rueda de prensa.

"Ya sabes que mañana o pasado saldrá el City (ríe). Espero que podamos cambiar. Es un rival duro, están bien en la Liga portuguesa. Llevamos muchos años jugando contra el City, parece el partido soñado de la lotería y esperemos que no sea así", dijo Courtois.

Predicción que se acabó cumpliendo y ambos equipos vivirán su 16º y 17º enfrentamiento en la Liga de Campeones. Todos, menos dos -en 2012- desde la temporada 2015-2016; solo en una temporada de las últimas siete no se han visto las caras; y en esta ocasión lo harán el máximo posible: tres.

Enfrentamientos entre Real Madrid y Manchester City

2025/2026 - Fase Liga

  • Real Madrid 1-2 Manchester City

2024/25 - Ronda previa a octavos de final

Real Madrid 3-1 Manchester City

Manchester City 2-3 Real Madrid

  • Clasificado: Real Madrid

2023/24 - Cuartos de final

Real Madrid 3-3 Manchester City

Manchester City 1-1 Real Madrid (Real Madrid gana 4-3 en penaltis)

  • Clasificado: Real Madrid

2022/23 - Semifinales

Real Madrid 1-1 Manchester City

Manchester City 4-0 Real Madrid

  • Clasificado: Manchester City

2021/22 - Semifinales

Manchester City 4-3 Real Madrid

Real Madrid 3-1 Manchester City (prórroga)

  • Clasificado: Real Madrid

2019/20 - Octavos de final

Real Madrid 1-2 Manchester City

Manchester City 2-1 Real Madrid

  • Clasificado: Manchester City

2015/16 - Semifinales

Manchester City 0-0 Real Madrid

Real Madrid 1-0 Manchester City

  • Clasificado: Real Madrid

2012/13 - Fase de grupos (Grupo D)

Real Madrid 3-2 Manchester City

Manchester City 1-1 Real Madrid.

*Información EFE. 

En Portada

¡Series de octavos de final de Champions League!t
Deportes

¡Series de octavos de final de Champions League!

05:26 AM, Feb 27
Accidente de tránsito en Villa Canales: Conductores quedan heridost
Nacionales

Accidente de tránsito en Villa Canales: Conductores quedan heridos

06:24 AM, Feb 27
Ataque armado en Mixco deja una persona heridat
Nacionales

Ataque armado en Mixco deja una persona herida

07:45 AM, Feb 27
Pep Guardiola: Cuanto más juegas contra los mejores, más aprendest
Deportes

Pep Guardiola: "Cuanto más juegas contra los mejores, más aprendes"

08:10 AM, Feb 27
Así quedan los octavos de final de la Europa Leaguet
Deportes

Así quedan los octavos de final de la Europa League

07:54 AM, Feb 27

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.Seguridad vialLiga NacionalSuper BowlReal MadridElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos