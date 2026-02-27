 ¡Series de octavos de final de Champions League 2025-2026!
¡Series de octavos de final de Champions League!

Este viernes, se conocieron los ocho emparejamientos que se disputarán el 10 y 11 de marzo (ida) / 17 y 18 (vuelta).

Este viernes se realizó el sorteo de los octavos de final de la Champions League
Este viernes se realizó el sorteo de los octavos de final de la Champions League / FOTO: UEFA

La llamada "Casa del Futbol Europeo" (sede de la UEFA) ubicada en Nyon, Suiza, fue testiga de cómo quedaron formados los octavos de final de la edición 2025-2026 de la Champions League, que dará ocho boletos a la instancia de cuartos de final. 

Mediante un sorteo que previamente estaba en un buen porcentaje orientado, los 16 equipos conocieron este viernes 27 de febrero a sus rivales que deberán enfrentar en doble partido durante el mes de marzo.

El embajador del sorteo fue Ivan Rakitić. El centrocampista croata ganó la Champions League con el Barcelona en 2015. Rakitić sobre su trabajo con la Fundación UEFA: "Ver felices a estos niños es simplemente increíble. Estoy muy orgulloso de formar parte de esta familia".  

El secretario general adjunto de la UEFA, Giorgio Marchetti, fue quien llevó a cabo el sorteo de este viernes. 

¡Batacazo! El Bodø/Glimt elimina al Inter de la Champions League

Sorpresa mayúscula en Europa: el Inter se despide de la Champions luego de caer ante el Bodø/Glimt, que lo superó con autoridad 2-5 en el marcador global.

Así fueron las reglas del sorteo

Los clubes se emparejaron según sus posiciones al final de la fase liga para formar cuatro parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8).

Los clubes de cada pareja de cabezas de serie se sortearon en una de dos posiciones en los octavos de final contra los ganadores correspondientes de los play-offs eliminatorios, cuya posición se determinó mediante el sorteo de los play-offs eliminatorios.

Se prepararon cuatro recipientes para el sorteo, y las bolas que contienen los nombres de cada par de equipos clasificados se colocan en los recipientes correspondientes según la clasificación en la fase liga.

El sorteo asignó el lado del cuadro para todos los equipos clasificados, comenzando con los equipos clasificados 7/8 y terminando con los equipos clasificados 1/2.

Se extrajo una bola del recipiente que contenía los dos equipos clasificados correspondientes (es decir, los equipos 7 y 8) y se abrió para mostrar el equipo. El primer equipo extraído de este recipiente se colocó en su lugar reservado en el lado plateado del cuadro. A continuación, se extrajo y se mostró el otro equipo clasificado del emparejamiento, que se asignó al lugar reservado correspondiente en el lado azul del cuadro. El mismo procedimiento se realizó con los demás equipos clasificados.

Real Madrid elimina al Benfica y jugará octavos de final

El cuadro madridista venció este miércoles al representativo portugués.

Series de octavos de final

  • PSG vs. Chelsea
  • Galatasaray vs. Liverpool 
  • Real Madrid vs. Manchester City 
  • Atalanta vs. Bayern Múnich
  • Newcastle vs. Barcelona
  • Atlético de Madrid vs. Tottenham
  • Bodø/Glimt vs. Sporting
  • Leverkusen vs. Arsenal

Partidos de ida de los octavos de final 

No.  Partido  Fecha por definirse 
1 PSG vs. Chelsea Martes 10 o miércoles 11 de marzo
2 Galatasaray vs. Liverpool  Martes 10 o miércoles 11 de marzo
3 Real Madrid vs. Manchester City  Martes 10 o miércoles 11 de marzo
4 Atalanta vs. Bayer Múnich Martes 10 o miércoles 11 de marzo
5 Newcastle vs. Barcelona  Martes 10 o miércoles 11 de marzo
6 Atlético Madrid vs. Tottenham  Martes 10 o miércoles 11 de marzo
7 Bodo/Glimt vs. Sporting  Martes 10 o miércoles 11 de marzo
8 Leverkusen vs. Arsenal  Martes 10 o miércoles 11 de marzo

Partidos de vuelta de los octavos de final 

No. Partido  Fecha por definirse 
1 Chelsea vs. PSG  Martes 17 o miércoles 18 de marzo
2 Liverpool vs. Galatasaray   Martes 17 o miércoles 18 de marzo
3 Manchester City vs. Real Madrid   Martes 17 o miércoles 18 de marzo
4 Bayer Múnich vs. Atalanta  Martes 17 o miércoles 18 de marzo
5 Barcelona vs. Newcastle   Martes 17 o miércoles 18 de marzo
6 Tottenham vs. Atlético Madrid   Martes 17 o miércoles 18 de marzo
7 Sporting vs. Bodo/Glimt Martes 17 o miércoles 18 de marzo
8 Arsenal vs. Leverkusen Martes 17 o miércoles 18 de marzo

