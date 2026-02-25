Resultado entre Real Madrid vs. Benfica por Champions League

Con un mensaje de "No al racismo" en los actos protocolarios del partido entre Real Madrid español y Benfica portugués por la vuelta de los play-offs de la UEFA Champions League, el equipo de Álvaro Arbeloa trató este miércoles de cerrar con broche de oro la eliminatoria que los catapultara a los octavos de final de la Liga de Campeones 2025-2026.
Con un Vinícius dentro del terreno de juego, con un Gianluca Prestianni en Madrid pero concentrado en el hotel del Benfica y con un José Mourinho en la grada del estadio Santiago Bernabéu en el cumplimiento de un parido de inhabilitación, tanto el Real Madrid como Benfica buscaba un boleto a octavos de final.
El partido comenzó con un reclamo de Vinícius, quien pedía penalti al 6 tras una barrida de Nicolás Otamendi. Posteriormente a esa jugada, sorprendió el Benfica con un gol de Rafa Silva al 13, donde la zona baja del madridismo quedó mal parada y no logró resolver el ataque visitante.
Pero en el 16, Aurélien Tchouaméni tomó una pelota fuera del área y sacó un remate rasante para igualar las acciones 1-1 y con un global de 2-1, nuevamente tomaba ventaja en la serie cuando ni se llegaba a los primeros 20 minutos del partido.
En un partido de ida y de vuelta, con peligro en ambos arcos, el tercer tanto en el duelo no tardaría en llegar. Y fue justamente Arda Güler quien anotaba el segundo tanto del Real Madrid al 31, pero la jugada se anuló por una previa posición adelantada de Gonzalo García, situación que terminó por molestar a la clientela local.
Cuando se jugaba el 37, Thibaut Courtois atajó de forma milagrosa lo que sería el segundo tanto de la visita ante un buen remate de Richard Ríos.
???⚪ VINI BAILA Y METE AL REAL MADRID EN OCTAVOS! ¡EL BRASILEÑO MARCÓ EL 2-1 (3-1 GLOBAL) ANTE BENFICA!— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) February 25, 2026
? Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RGuCxK455q
Clasificación del Real Madrid
Para el segundo tiempo, el partido cayó en intensidad, y pasó a ser un duelo no con características de un play-off que daba boleto a octavos de final.
Los clubes fueron más cuidadosos, por lo que el juego se desarrollaba en su mayor parte en tres cuartos de cancha. Se volvió un duelo de mucho contacto, por ene, trabado.
Al 56, un remate ajustadito de Trent Alexander-Arnold inquietó el arco de Anatolii Trubin, pero no pasó a mayores. Superado el 60, Rafa Silva, autor del gol visitante, estrellaba la pelota en el travesaño del portero Thibaut Courtois.
Luego, se vivieron dos situaciones de emergencia en el partido en un lapso de dos minutos dentro de las filas del Real Madrid. Primero, al 68 un rodillazo de Álvaro Carreras sobre Antonio Rüdiger dejó mal al jugador alemán. Segundo, al 70 una pelota dividida a la cual fueron Raúl Asencio y Eduardo Camavinga dejó lesionado y casi inconsciente a Asencio, quién debió salir en camilla y con un collarín debido a una lesión. Momentos tensos se vivieron en el Santiago Bernabéu en el 76, momento en el que abandonó el terreno de juego bajo el aplauso de la grada.
En el momento más álgido del partido, apareció Vinícius para sentenciar la eliminatoria con el 2-1 y un global de 3-1 para firmar boleto a octavos de final de la UEFA Champions League.
El sorteo de las series de los octavos de final será este viernes 27 de febrero de 2026.