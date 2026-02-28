Cinco socios del Benfica suspendidos por racismo contra Vini

El Benfica ha decidido suspender a cinco de sus socios por comportamientos racistas registrados durante el partido ante el Real Madrid, disputado el 17 de febrero en el Estádio da Luz. La medida se produce después de que el delantero brasileño Vinícius Júnior denunciara haber sido víctima de insultos racistas tras anotar el único gol del encuentro. El jugador aseguró que el argentino Gianluca Prestianni le habría dirigido expresiones ofensivas de carácter racial, lo que desató una fuerte polémica en el ámbito deportivo.
En un comunicado oficial difundido este viernes, el club lisboeta informó que, tras una investigación interna, decidió cancelar los pases de los cinco socios implicados e iniciar procedimientos disciplinarios que podrían derivar en la sanción máxima contemplada en sus estatutos: la expulsión definitiva. La institución subrayó que los comportamientos detectados en la grada son incompatibles con los valores y principios que defiende el Benfica, reiterando su compromiso con la tolerancia y el respeto.
Benfica en contra del racismo
Los hechos ocurrieron en el partido de ida del ‘playoff’ de la Liga de Campeones de la UEFA, un encuentro de alta tensión que terminó 1-0 a favor del conjunto portugués. Tras el gol, Vinícius se dirigió al árbitro para denunciar los supuestos insultos recibidos, lo que motivó la apertura inmediata de una investigación por parte del club anfitrión. La reacción institucional buscó esclarecer responsabilidades y enviar un mensaje contundente contra cualquier manifestación de racismo en el fútbol.
Posteriormente, la UEFA impuso a Prestianni una suspensión provisional de un partido, por lo que el argentino no pudo disputar el encuentro de vuelta en el Santiago Bernabéu. En ese compromiso, el equipo dirigido por José Mourinho cayó por 2-1 y quedó eliminado del torneo continental. Con estas decisiones, tanto el club como los organismos competentes buscan reafirmar su postura de tolerancia cero frente a actos discriminatorios que empañan la esencia del deporte.