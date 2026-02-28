 José Franco anota doblete en el triunfo de Alebrijes Oaxaca
Deportes

José Franco anota doblete en el triunfo de Alebrijes de Oaxaca

El delantero guatemalteco fue clave para que su equipo se llevará tres puntos de oro ante los Dorados de Sinaloa.

Celebración de José Franco con los Alebrijes de Oaxaca - Alebrijes de Oaxaca
Celebración de José Franco con los Alebrijes de Oaxaca / FOTO: Alebrijes de Oaxaca

El delantero guatemalteco José Franco firmó una actuación sobresaliente en la victoria 3-2 de los Alebrijes de Oaxaca sobre los Dorados de Sinaloa, en duelo correspondiente a la octava jornada del Clausura 2026 de la Liga Expansión MX. El atacante chapín se convirtió en la gran figura de la noche al marcar un doblete determinante que encendió a la afición local y encaminó a su equipo hacia un triunfo de enorme valor en sus aspiraciones dentro del torneo.

Franco, surgido de la cantera de Municipal y con pasado en Antigua GFC y Malacateco en la Liga Nacional de Guatemala, atraviesa un momento especial en su carrera. Este encuentro representó apenas su segundo compromiso en su nueva etapa con el conjunto oaxaqueño, institución en la que ya había militado durante el segundo semestre de 2023. Su rápida adaptación y contundencia frente al arco demuestran la confianza que ha recuperado y el peso ofensivo que puede aportar en este regreso.

Franco, MVP del partido

Los dos tantos del delantero no solo significaron sus primeras anotaciones de la temporada, sino que llegaron en momentos clave del partido, inclinando la balanza en favor de los locales en un compromiso de alta intensidad. Su desempeño fue determinante para sostener la ventaja y responder a la presión ejercida por el rival, que nunca dejó de competir hasta el último minuto.

Gracias a esta victoria, Alebrijes escaló hasta la octava posición de la tabla y se metió en puestos de liguilla cuando aún resta buena parte de la fase regular por disputarse. El triunfo representa un impulso anímico importante para el plantel y, en lo individual, consolida a José Franco como una pieza a seguir en el Clausura 2026, con la ilusión de mantener el ritmo goleador y continuar siendo protagonista en el certamen.

