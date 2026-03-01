 La Finalissima entre España y Argentina queda aplazada
Deportes

La Finalissima entre España y Argentina queda aplazada

La Federación de Fútbol Catar anunció que suspende todas las competiciones de fútbol, incluida la Finalissima, debido a la inestabilidad en la región tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán.

Compartir:
Argentina y España disputarán la segunda edición de la Finalissima
Argentina y España disputarán la segunda edición de la Finalissima / FOTO: Conmebol

La Federación de Fútbol de Catar anunció este domingo la suspensión de todas las competiciones deportivas en su territorio debido a la creciente inestabilidad en Oriente Próximo tras los ataques de Israel a Irán durante el fin de semana. La medida afecta directamente a la Finalissima, el esperado duelo entre las selecciones de España y Argentina, campeonas de Europa y América respectivamente, que estaba programado para disputarse el próximo 27 de marzo en el Estadio de Lusail. El organismo catarí explicó que la decisión responde a razones de seguridad y que el encuentro queda pospuesto hasta nuevo aviso.

La escalada bélica se produjo luego de que Israel y Estados Unidos lanzaran el sábado una operación militar conjunta sin precedentes en la historia reciente de la región. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la ofensiva se prolongará "lo que haga falta", mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció la posibilidad de bajas norteamericanas. La primera oleada de bombardeos se dirigió contra altos dirigentes del régimen iraní, incluido el líder supremo Ali Jameneí, quien habría muerto, así como el presidente Masoud Pezeshkian y otras figuras clave de la cúpula militar.

La Finalissima, en el aire

En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región. Las explosiones se extendieron a países como Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudí, generando un clima de máxima tensión. Además, el cierre del Estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial— ha encendido las alarmas en los mercados internacionales. Entre los episodios más trágicos se encuentra un ataque contra una escuela primaria en el sur de Irán, que dejó al menos 85 muertos, muchos de ellos niñas.

Las reacciones internacionales han sido diversas. Mientras Europa ha evitado condenar de manera categórica la operación, centrándose en pedir a Irán que abandone su programa nuclear, España ha sido la única potencia europea que ha rechazado expresamente la acción militar. Por su parte, Canadá y Australia han respaldado la ofensiva.

En este contexto de incertidumbre y violencia, el fútbol —incluida la Finalissima— queda en un segundo plano, a la espera de que la estabilidad regrese a la región y se garanticen las condiciones necesarias para celebrar el espectáculo deportivo con seguridad.

Foto embed
italia-vs-argentina-finalissima-2022-publinews-3.png -

En Portada

El aroma a café de las montañas de Atitlán en Guatemala conquista el mercado chinot
Nacionales

El aroma a café de las montañas de Atitlán en Guatemala conquista el mercado chino

07:12 PM, Feb 28
Ataques con drones dejan muertos y heridos en aeropuertos de Emiratos Árabes Unidost
Internacionales

Ataques con drones dejan muertos y heridos en aeropuertos de Emiratos Árabes Unidos

08:00 PM, Feb 28
EE. UU. e Israel defienden ataque ante la ONU mientras Irán lo califica de crimen de guerrat
Internacionales

EE. UU. e Israel defienden ataque ante la ONU mientras Irán lo califica de crimen de guerra

06:26 PM, Feb 28
Netanyahu dice que hay señales de que Jameneí está muertot
Internacionales

Netanyahu dice que hay "señales" de que Jameneí está muerto

02:29 PM, Feb 28
Municipal derrota a Marquense con gol de John Méndezt
Deportes

Municipal derrota a Marquense con gol de John Méndez

08:02 PM, Feb 28

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSuper BowlEE.UU.Ministerio PúblicoSeguridadLiga NacionalElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos