La Finalissima entre España y Argentina queda aplazada

La Federación de Fútbol de Catar anunció este domingo la suspensión de todas las competiciones deportivas en su territorio debido a la creciente inestabilidad en Oriente Próximo tras los ataques de Israel a Irán durante el fin de semana. La medida afecta directamente a la Finalissima, el esperado duelo entre las selecciones de España y Argentina, campeonas de Europa y América respectivamente, que estaba programado para disputarse el próximo 27 de marzo en el Estadio de Lusail. El organismo catarí explicó que la decisión responde a razones de seguridad y que el encuentro queda pospuesto hasta nuevo aviso.
La escalada bélica se produjo luego de que Israel y Estados Unidos lanzaran el sábado una operación militar conjunta sin precedentes en la historia reciente de la región. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la ofensiva se prolongará "lo que haga falta", mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció la posibilidad de bajas norteamericanas. La primera oleada de bombardeos se dirigió contra altos dirigentes del régimen iraní, incluido el líder supremo Ali Jameneí, quien habría muerto, así como el presidente Masoud Pezeshkian y otras figuras clave de la cúpula militar.
La Finalissima, en el aire
En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región. Las explosiones se extendieron a países como Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudí, generando un clima de máxima tensión. Además, el cierre del Estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial— ha encendido las alarmas en los mercados internacionales. Entre los episodios más trágicos se encuentra un ataque contra una escuela primaria en el sur de Irán, que dejó al menos 85 muertos, muchos de ellos niñas.
Las reacciones internacionales han sido diversas. Mientras Europa ha evitado condenar de manera categórica la operación, centrándose en pedir a Irán que abandone su programa nuclear, España ha sido la única potencia europea que ha rechazado expresamente la acción militar. Por su parte, Canadá y Australia han respaldado la ofensiva.
En este contexto de incertidumbre y violencia, el fútbol —incluida la Finalissima— queda en un segundo plano, a la espera de que la estabilidad regrese a la región y se garanticen las condiciones necesarias para celebrar el espectáculo deportivo con seguridad.