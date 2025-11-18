 Finalissima: Argentina y España jugarán el 27 de marzo
Deportes

Finalissima: Argentina y España jugarán el 27 de marzo

El único título disputado hasta el momento de este trofeo está en poder de Argentina, que se impuso en Londres en 2022 por 0-3 a Italia, campeona de la Eurocopa.

Argentina y España jugarán en marzo de 2026
Argentina y España jugarán en marzo de 2026 / FOTO: EFE

Las selecciones de Argentina y España se enfrentarán el 27 de marzo de 2026 en la "Finalissima", que enfrenta a la actual campeona de la Copa América con la de la Eurocopa, informa RTVE.

La Copa América de 2021 había sido el primer trofeo logrado por Lionel Scaloni como nuevo seleccionador de Argentina, que inició así una era exitosa a la que sumó la Finalissima, la tercera Copa del Mundo para Argentina en Qatar 2022 (después de Argentina 1978 y México 1986) y de nuevo la Copa América, la jugada en Estados Unidos en 2024.

España, que acaba de clasificarse para el Mundial 2026, ganó la Eurocopa de 2024 tras derrotar en la final a la de Inglaterra en el Estadio Olímpico de Berlín.

Argentina concluyó primera las eliminatorias sudamericanas y confirmó también su presencia en la fase final de la Copa del Mundo del año que viene.

España al Mundial 2026

La selección española selló este martes en el Estadio La Cartuja de Sevilla su clasificación matemática para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México con un empate agridulce ante Turquía (2-2), que impide su pleno de triunfos en el grupo E de esta fase, aunque amplía a 31 su racha de partidos oficiales seguidos sin perder.

España dominó con autoridad en un gran primer tiempo y se adelantó a los 4 minutos por medio de Dani Olmo, si bien Turquía, que necesitaba ganar por 7 goles de diferencia, empató en el 42 con un tanto en una acción a balón parado de Gül y tiró de orgullo en la segunda mitad para que Ozcan remontara con el 1-2 en el 54, pero Mikel Oyarzabal recompuso la situación seis minutos después para hacer el 2-2 en una discreta segunda mitad del combinado español.

Cinco selecciones europeas confirman clasificación mundialista

La definición del partido entre Escocia y Dinamarca (4-2) terminó siendo la nota de la jornada con clasificación para los escoceses.

*Información EFE.

