Nuevo caso de racismo empaña el futbol español

Un nuevo episodio de presunto racismo ha sacudido al fútbol español durante el encuentro entre el Espanyol y el Elche, disputado en el estadio Martínez Valero. En el minuto 79, con el marcador 1-2 a favor del conjunto catalán, el defensa Omar El Hilali se dirigió al árbitro para activar el protocolo antirracista. Según explicó el propio jugador, el delantero Rafa Mir le habría dirigido un comentario ofensivo de carácter xenófobo. El partido se detuvo durante algunos minutos mientras el colegiado consultaba con ambos banquillos, antes de reanudarse con normalidad.
De acuerdo con el acta arbitral, el futbolista del Espanyol denunció que el insulto consistió en la expresión "viniste en patera", una frase cargada de connotaciones discriminatorias hacia personas migrantes. La situación generó tensión sobre el terreno de juego y también fuera de él. En las imágenes de la retransmisión se aprecia cómo Rafa Mir se cubre la boca mientras se dirige a su rival, mientras que el mediocampista Urko González, quien se encontraba cerca de la acción, reaccionó de forma inmediata. Posteriormente, Omar señaló que su compañero también habría escuchado el comentario.
Nuevo caso de racismo en España
La polémica aumentó cuando, tras la reanudación, fue el propio Rafa Mir quien marcó el gol del empate definitivo (2-2). En zona mixta, Edu Expósito se pronunció con contundencia y calificó lo sucedido como "un acto racista", instando a LaLiga a intervenir. "Hay micrófonos y cámaras, y además lo ha escuchado un compañero. A ver si tantas campañas que se hacen sirven para algo", declaró el jugador, subrayando la necesidad de que los organismos competentes investiguen los hechos con rigor.
El entrenador Manolo González también condenó cualquier manifestación de racismo, tanto en el deporte como en la sociedad, aunque matizó que corresponde a las autoridades esclarecer lo ocurrido. No es la primera vez que Omar El Hilali denuncia un episodio de este tipo, ya que en 2023 vivió una situación similar en Albacete. Este nuevo caso vuelve a poner el foco sobre la urgencia de reforzar los mecanismos de prevención y sanción frente a comportamientos discriminatorios, con el objetivo de erradicar definitivamente el racismo de los estadios y de la vida pública.