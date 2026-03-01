 Nuevo caso de racismo empaña el futbol español
Deportes

Nuevo caso de racismo empaña el futbol español

El marroquí Omar El Hilali activó el protocolo antirracista en el duelo entre Espanyol y Elche tras denunciar un presunto comentario de Rafa Mir, quien se tapó la boca al dirigirse a él.

Compartir:
Rafa Mir, delantero del Elche - EFE
Rafa Mir, delantero del Elche / FOTO: Agencia EFE

Un nuevo episodio de presunto racismo ha sacudido al fútbol español durante el encuentro entre el Espanyol y el Elche, disputado en el estadio Martínez Valero. En el minuto 79, con el marcador 1-2 a favor del conjunto catalán, el defensa Omar El Hilali se dirigió al árbitro para activar el protocolo antirracista. Según explicó el propio jugador, el delantero Rafa Mir le habría dirigido un comentario ofensivo de carácter xenófobo. El partido se detuvo durante algunos minutos mientras el colegiado consultaba con ambos banquillos, antes de reanudarse con normalidad.

De acuerdo con el acta arbitral, el futbolista del Espanyol denunció que el insulto consistió en la expresión "viniste en patera", una frase cargada de connotaciones discriminatorias hacia personas migrantes. La situación generó tensión sobre el terreno de juego y también fuera de él. En las imágenes de la retransmisión se aprecia cómo Rafa Mir se cubre la boca mientras se dirige a su rival, mientras que el mediocampista Urko González, quien se encontraba cerca de la acción, reaccionó de forma inmediata. Posteriormente, Omar señaló que su compañero también habría escuchado el comentario.

Nuevo caso de racismo en España

La polémica aumentó cuando, tras la reanudación, fue el propio Rafa Mir quien marcó el gol del empate definitivo (2-2). En zona mixta, Edu Expósito se pronunció con contundencia y calificó lo sucedido como "un acto racista", instando a LaLiga a intervenir. "Hay micrófonos y cámaras, y además lo ha escuchado un compañero. A ver si tantas campañas que se hacen sirven para algo", declaró el jugador, subrayando la necesidad de que los organismos competentes investiguen los hechos con rigor.

El entrenador Manolo González también condenó cualquier manifestación de racismo, tanto en el deporte como en la sociedad, aunque matizó que corresponde a las autoridades esclarecer lo ocurrido. No es la primera vez que Omar El Hilali denuncia un episodio de este tipo, ya que en 2023 vivió una situación similar en Albacete. Este nuevo caso vuelve a poner el foco sobre la urgencia de reforzar los mecanismos de prevención y sanción frente a comportamientos discriminatorios, con el objetivo de erradicar definitivamente el racismo de los estadios y de la vida pública.

En Portada

Gobierno de Guatemala condena ataques iraníes en Medio Orientet
Nacionales

Gobierno de Guatemala condena ataques iraníes en Medio Oriente

12:18 PM, Mar 01
Irán dice que golpeará a EE. UU. e Israel con una fuerza que nunca antes han experimentadot
Internacionales

Irán dice que golpeará a EE. UU. e Israel "con una fuerza que nunca antes han experimentado"

07:36 AM, Mar 01
Bomberos trabajaron ocho horas en incendio de la zona 3t
Nacionales

Bomberos trabajaron ocho horas en incendio de la zona 3

11:10 AM, Mar 01
Aurora y Mixco reparten puntos en el Guillermo Slowingt
Deportes

Aurora y Mixco reparten puntos en el Guillermo Slowing

12:57 PM, Mar 01
Se desarrolla la primera fecha del Campeonato Nacional de Motocross t
Deportes

Se desarrolla la primera fecha del Campeonato Nacional de Motocross

12:42 PM, Mar 01

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSuper BowlSeguridadLiga NacionalEE.UU.Ministerio PúblicoJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos