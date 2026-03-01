 Resultado Aurora vs. Mixco - Jornada 10 Clausura 2026
Aurora y Mixco reparten puntos en el Guillermo Slowing

Aurora y Mixco empataron 1-1 en la jornada 10 del Clausura 2026 resultado que mantiene a los aurinegros en zona de clasificación y a los mixqueños fuera de la misma.

Partido entre Aurora y Mixco por la jornada 10 de la Liga Bantrab - Aurora FC
Partido entre Aurora y Mixco por la jornada 10 de la Liga Bantrab / FOTO: Aurora FC

En el marco de la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 del fútbol guatemalteco, Aurora y Deportivo Mixco protagonizaron un duelo intenso en el Estadio Guillermo Slowing, que terminó con empate 1-1. El compromiso tuvo pasajes de buen ritmo y otros de mayor fricción, reflejando la necesidad de ambos equipos por sumar en la recta intermedia del campeonato.

Los aurinegros lograron adelantarse en el marcador durante la primera mitad gracias a Daniel Baján, quien firmó su segundo tanto del certamen. Aurora mostró orden táctico y aprovechó una de las ocasiones más claras que generó en ese lapso. Sin embargo, con el paso de los minutos, el conjunto local fue creciendo en intensidad, adelantó líneas y comenzó a inclinar el trámite del partido a su favor.

Mixco rescata un empate en su visita a Aurora

La insistencia de Mixco tuvo recompensa al minuto 68. En una jugada dentro del área, José Lemus cometió falta sobre Kennedy Rocha, acción que el árbitro sancionó como penalti. Desde los once pasos apareció Nicolás Martínez, máximo goleador del torneo anterior, quien no falló y alcanzó su quinta anotación en el presente campeonato, devolviéndole la esperanza a su equipo ante su afición.

El marcador ya no se movió y el empate dejó sensaciones encontradas, aunque tampoco del todo negativas. Aurora llegó a 13 puntos y se mantiene en la sexta posición, dentro de la zona de clasificación. Mixco, por su parte, alcanzó las 10 unidades y continúa fuera de los puestos que dan acceso a la fase final.

Además, el conjunto mixqueño extendió su racha sin triunfos a cinco encuentros —tres empates y dos derrotas—, sin ganar desde el 8 de febrero, cuando se impuso 1-2 en su visita a Antigua GFC.

Partido entre Aurora y Mixco por la jornada 10 de la Liga Bantrab - Aurora FC
Aurora y Mixco reparten puntos en el Guillermo Slowing
  • element_2

