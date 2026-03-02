 UEFA y Conmebol analizan la situación de la Finalissima
Deportes

UEFA y Conmebol analizan la situación de la Finalissima

La UEFA sigue de cerca el conflicto para priorizar la integridad de todos, ya que Catar, país sede del partido, paralizó todo su calendario deportivo.

Compartir:
La Finalissima 2026 debería enfrentar a España y Argentina en Catar - UEFA
La Finalissima 2026 debería enfrentar a España y Argentina en Catar / FOTO: UEFA

La incertidumbre geopolítica ha puesto en vilo la organización de la Finalissima, el duelo que enfrenta a los campeones de Europa y América. Este lunes, la UEFA confirmó que sigue de cerca y evalúa cuidadosamente los acontecimientos recientes, en coordinación con la CONMEBOL y el Comité Organizador Local del torneo previsto para el 27 de marzo en Doha. La tensión generada por el conflicto tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán ha obligado a las autoridades deportivas a extremar la prudencia antes de ratificar la disputa del encuentro.

La Finalissima, programada en el estadio de Lusail, en Catar, debía enfrentar a las selecciones de España y Argentina, vigentes campeonas de la Eurocopa y la Copa América, respectivamente. Sin embargo, el complejo panorama internacional ha sembrado dudas sobre la viabilidad logística y de seguridad del evento. Desde la UEFA se explicó que existe un monitoreo constante de la situación para tomar decisiones responsables que prioricen la integridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y aficionados.

Finalissima en duda

En medio de este contexto, la Asociación de Fútbol de Catar anunció el aplazamiento de todas las competiciones nacionales hasta nuevo aviso debido a la inestabilidad regional. Aunque el comunicado no mencionó de forma explícita la Finalissima, el partido entre la Roja y la Albiceleste corre serio riesgo de no celebrarse en la fecha prevista. La incertidumbre también se refleja en el silencio oficial de la FIFA y de las federaciones de ambos países, que hasta ahora no han emitido posicionamientos públicos sobre un posible cambio de sede o reprogramación.

La crisis no solo afecta al fútbol europeo y sudamericano. La Confederación Asiática de Fútbol informó que mantiene un seguimiento permanente de los acontecimientos en Medio Oriente. El organismo subrayó que su principal prioridad es el bienestar de jugadores y oficiales, y anunció el aplazamiento de partidos correspondientes a competiciones continentales en la región oeste. Además, aseguró estar en contacto constante con la selección femenina de Irán, que actualmente compite en Australia.

Mientras tanto, la escalada bélica continúa dejando víctimas y afectaciones en distintos países de la zona, así como interrupciones en vuelos hacia y desde ciudades clave como Tel Aviv, Beirut, Dubái, Doha y Riad. En este escenario, la Finalissima queda supeditada a la evolución de los hechos. El fútbol, una vez más, se ve condicionado por factores externos que trascienden el ámbito deportivo y obligan a sus dirigentes a priorizar la seguridad por encima de cualquier calendario.

Foto embed
Argentina y España disputarán la segunda edición de la Finalissima - Conmebol

En Portada

Un fallecido y un herido tras posible asalto en San Lucas Sacatepéquezt
Nacionales

Un fallecido y un herido tras posible asalto en San Lucas Sacatepéquez

07:40 AM, Mar 02
Tráiler averiado causa congestionamiento en la calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Tráiler averiado causa congestionamiento en la calzada Aguilar Batres

06:59 AM, Mar 02
Peatón muere atropellado en ruta al Atlánticot
Nacionales

Peatón muere atropellado en ruta al Atlántico

06:28 AM, Mar 02
Tottenham expulsa de por vida a tres aficionados por saludos nazist
Deportes

Tottenham expulsa de por vida a tres aficionados por saludos nazis

10:18 AM, Mar 02
UEFA y Conmebol analizan la situación de la Finalissimat
Deportes

UEFA y Conmebol analizan la situación de la Finalissima

09:28 AM, Mar 02

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Super BowlLiga NacionalMinisterio PúblicoElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos