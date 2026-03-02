UEFA y Conmebol analizan la situación de la Finalissima

La incertidumbre geopolítica ha puesto en vilo la organización de la Finalissima, el duelo que enfrenta a los campeones de Europa y América. Este lunes, la UEFA confirmó que sigue de cerca y evalúa cuidadosamente los acontecimientos recientes, en coordinación con la CONMEBOL y el Comité Organizador Local del torneo previsto para el 27 de marzo en Doha. La tensión generada por el conflicto tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán ha obligado a las autoridades deportivas a extremar la prudencia antes de ratificar la disputa del encuentro.
La Finalissima, programada en el estadio de Lusail, en Catar, debía enfrentar a las selecciones de España y Argentina, vigentes campeonas de la Eurocopa y la Copa América, respectivamente. Sin embargo, el complejo panorama internacional ha sembrado dudas sobre la viabilidad logística y de seguridad del evento. Desde la UEFA se explicó que existe un monitoreo constante de la situación para tomar decisiones responsables que prioricen la integridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y aficionados.
Finalissima en duda
En medio de este contexto, la Asociación de Fútbol de Catar anunció el aplazamiento de todas las competiciones nacionales hasta nuevo aviso debido a la inestabilidad regional. Aunque el comunicado no mencionó de forma explícita la Finalissima, el partido entre la Roja y la Albiceleste corre serio riesgo de no celebrarse en la fecha prevista. La incertidumbre también se refleja en el silencio oficial de la FIFA y de las federaciones de ambos países, que hasta ahora no han emitido posicionamientos públicos sobre un posible cambio de sede o reprogramación.
La crisis no solo afecta al fútbol europeo y sudamericano. La Confederación Asiática de Fútbol informó que mantiene un seguimiento permanente de los acontecimientos en Medio Oriente. El organismo subrayó que su principal prioridad es el bienestar de jugadores y oficiales, y anunció el aplazamiento de partidos correspondientes a competiciones continentales en la región oeste. Además, aseguró estar en contacto constante con la selección femenina de Irán, que actualmente compite en Australia.
Mientras tanto, la escalada bélica continúa dejando víctimas y afectaciones en distintos países de la zona, así como interrupciones en vuelos hacia y desde ciudades clave como Tel Aviv, Beirut, Dubái, Doha y Riad. En este escenario, la Finalissima queda supeditada a la evolución de los hechos. El fútbol, una vez más, se ve condicionado por factores externos que trascienden el ámbito deportivo y obligan a sus dirigentes a priorizar la seguridad por encima de cualquier calendario.