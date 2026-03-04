El Inter Miami revela el nombre que llevará su nuevo estadio

El nuevo estadio del Inter Miami llevará oficialmente el nombre de Nu Stadium, en virtud de un acuerdo estratégico con el banco digital brasileño Nu. El anuncio se realizó a pocas semanas de la inauguración del recinto, marcando un paso significativo tanto para el crecimiento comercial del club como para la expansión de la entidad financiera en el mercado estadounidense. La alianza convierte a Nu en socio principal de la franquicia y le otorga los derechos de nombre del moderno escenario deportivo.
El estadio forma parte del complejo Miami Freedom Park, que abrirá sus puertas el 4 de abril y contará con capacidad para 26.700 espectadores. Este espacio no solo albergará los partidos del equipo, sino también conciertos y eventos corporativos y privados, consolidándose como un centro multifuncional en el sur de Florida. El nuevo recinto reemplazará al Chase Stadium como sede oficial del club, ofreciendo instalaciones de última generación y una experiencia más amplia para los aficionados.
Se acerca la inauguración del nuevo estadio del Inter Miami
David Beckham, copropietario del Inter Miami CF, destacó que el estadio será un símbolo de identidad y un punto de encuentro para la comunidad. Según expresó, el nombre busca transmitir la idea de libertad para soñar y crecer, valores que ambas organizaciones afirman compartir. Además del patrocinio principal, el acuerdo contempla la inclusión del logotipo de Nu en la parte posterior de la camiseta del equipo, un activo comercial que debutará en agosto de 2026 dentro de la liga.
La colaboración también incluye espacios exclusivos dentro del estadio, como el Nu Club, un salón prémium con capacidad para 770 personas, y la Nu Plaza, concebida como un punto de reunión comunitario con pantallas gigantes y áreas de descanso.
Para la empresa fundada en São Paulo en 2013, esta alianza representa una oportunidad estratégica para consolidar su presencia en Estados Unidos, país donde ya cotiza en la Bolsa de Nueva York y avanza en su proceso para operar como banco nacional. Con este acuerdo, el Nu Stadium no solo será el nuevo hogar del fútbol en Miami, sino también un escaparate del crecimiento global de ambas marcas.