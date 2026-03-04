 "Fueron meses difíciles", reconoce José Manuel Contreras
Deportes

"Fueron meses difíciles", reconoce José Contreras tras volver a las canchas

Tras varios meses de baja, el 'Moyo' volvió a las canchas y fue parte de la victoria 3-2 de Comunicaciones ante el Deportivo Malacateco.

Compartir:
José Contreras volvió a la actividad con Comunicaciones - instagram @ivan_gt29
José Contreras volvió a la actividad con Comunicaciones / FOTO: instagram @ivan_gt29

Después de 107 días de ausencia, José Manuel Contreras volvió a pisar una cancha y lo hizo en un escenario cargado de emoción. El capitán de Comunicaciones Fútbol Club ingresó en el segundo tiempo de la victoria 3-2 frente a Deportivo Malacateco, en duelo correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026. Su retorno no solo significó sumar minutos tras una lesión complicada, sino también un impulso anímico para un plantel que busca recuperar protagonismo en el torneo.

El mediocampista no disputaba un encuentro oficial desde el 16 de noviembre de 2025, cuando los cremas cayeron 3-1 ante Antigua GFC, partido en el que anotó el único tanto de su equipo. Tras el silbatazo final ante Malacateco, el ‘Moyo’ compartió su sentir en entrevista con Tigo Sports: "Contento por la victoria y por regresar con el grupo, fueron meses difíciles y más por la situación que vivía el club, hoy poder estar en la cancha después de una lesión complicada es satisfactorio y feliz por el club".

Foto embed
José Manuel Contreras, capitán de Comunicaciones - Comunicaciones FC

El 'Moyo' Contreras comprometido con el club

Contreras también se refirió al momento que atraviesa Comunicaciones y al desafío constante que representa cada jornada. Con autocrítica y liderazgo, afirmó: "Sabemos que todas las jornadas serán difíciles, todos quieren mostrarse ante Comunicaciones, todos somos culpables de la situación que se vive en Comunicaciones, gracias a Dios estamos revirtiendo la situación y estamos devolviendo al club donde se merece". 

El capitán explicó cómo el grupo ha logrado cambiar la dinámica tras un semestre anterior en el que llegaron a ocupar el último lugar de la tabla. "El ser humano trabaja mejor con presión, este torneo teníamos poco margen de error, la verdad estar en el sótano es incómodo, pero los compañeros lo han hecho bien y poco a poco estaremos más arriba, vamos bien pero hay margen para seguir mejorando, pero no podemos sufrir como lo hicimos hoy, afortunadamente nos alcanzó para revertir la situación", señaló, reconociendo tanto el avance como los aspectos por corregir.

Finalmente, a sus 40 años, el histórico futbolista fue consultado sobre un posible retiro. Lejos de centrarse en lo personal, priorizó a la institución: "Mi continuidad depende del club, ellos están por encima de cualquier nombre, Comunicaciones va primero y necesitan conseguir muchos éxitos con el Moyo o sin él". 

En Portada

Sala da trámite a amparo contra CSU por elección de magistrados de la CCt
Nacionales

Sala da trámite a amparo contra CSU por elección de magistrados de la CC

08:15 PM, Mar 03
Condenan a ex presidente del INDEt
Nacionales

Condenan a ex presidente del INDE

06:38 PM, Mar 03
Nuevo revés para Consuelo Porras, sancionada por EEUU, en su aspiración a magistradat
Nacionales

Nuevo revés para Consuelo Porras, sancionada por EEUU, en su aspiración a magistrada

07:13 PM, Mar 03
Fueron meses difíciles, reconoce José Contreras tras volver a las canchast
Deportes

"Fueron meses difíciles", reconoce José Contreras tras volver a las canchas

07:25 AM, Mar 04
Eduardo Chacho Coudet es nuevo técnico de River Platet
Deportes

Eduardo Chacho Coudet es nuevo técnico de River Plate

07:09 AM, Mar 04

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Estados UnidosLiga NacionalJusticiaMinisterio Público
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos