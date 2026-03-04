"Fueron meses difíciles", reconoce José Manuel Contreras

Después de 107 días de ausencia, José Manuel Contreras volvió a pisar una cancha y lo hizo en un escenario cargado de emoción. El capitán de Comunicaciones Fútbol Club ingresó en el segundo tiempo de la victoria 3-2 frente a Deportivo Malacateco, en duelo correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026. Su retorno no solo significó sumar minutos tras una lesión complicada, sino también un impulso anímico para un plantel que busca recuperar protagonismo en el torneo.
El mediocampista no disputaba un encuentro oficial desde el 16 de noviembre de 2025, cuando los cremas cayeron 3-1 ante Antigua GFC, partido en el que anotó el único tanto de su equipo. Tras el silbatazo final ante Malacateco, el ‘Moyo’ compartió su sentir en entrevista con Tigo Sports: "Contento por la victoria y por regresar con el grupo, fueron meses difíciles y más por la situación que vivía el club, hoy poder estar en la cancha después de una lesión complicada es satisfactorio y feliz por el club".
El 'Moyo' Contreras comprometido con el club
Contreras también se refirió al momento que atraviesa Comunicaciones y al desafío constante que representa cada jornada. Con autocrítica y liderazgo, afirmó: "Sabemos que todas las jornadas serán difíciles, todos quieren mostrarse ante Comunicaciones, todos somos culpables de la situación que se vive en Comunicaciones, gracias a Dios estamos revirtiendo la situación y estamos devolviendo al club donde se merece".
El capitán explicó cómo el grupo ha logrado cambiar la dinámica tras un semestre anterior en el que llegaron a ocupar el último lugar de la tabla. "El ser humano trabaja mejor con presión, este torneo teníamos poco margen de error, la verdad estar en el sótano es incómodo, pero los compañeros lo han hecho bien y poco a poco estaremos más arriba, vamos bien pero hay margen para seguir mejorando, pero no podemos sufrir como lo hicimos hoy, afortunadamente nos alcanzó para revertir la situación", señaló, reconociendo tanto el avance como los aspectos por corregir.
Finalmente, a sus 40 años, el histórico futbolista fue consultado sobre un posible retiro. Lejos de centrarse en lo personal, priorizó a la institución: "Mi continuidad depende del club, ellos están por encima de cualquier nombre, Comunicaciones va primero y necesitan conseguir muchos éxitos con el Moyo o sin él".