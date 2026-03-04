Resultado entre Mixco vs. Municipal por el Clausura 2026

Luego del triunfo de Comunicaciones sobre Deportivo Marquense (3-2), este miércoles 4 de marzo, Municipal visitó a Deportivo Mixco en la continuidad de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, y el "Rojo" llegó a Mixco (Guatemala) con el objetivo de sumar y seguir pegadito al cuadro "Albo" en la lucha que ambos clubes tienen para poderle arrebatar el liderato a Cobán Imperial.
A pesar de no contar con un estadio lleno, la afición se hizo presente en un buen número al graderío del estadio Santo Domingo de Guzmán. Y los aficionados no tardaron mucho en celebrar, ya que a los 8 minutos Mixco ya ganaba 1-0 gracias al penalti ejecutado por el goleador argentino Nicolás Martínez.
Sin emociones en los arcos, la primera gran noticia fue el empujón de Darwin Torres sobre Kennedy Rocha al 7, y el árbitro Mario Escobar no dudó y señaló el penalti. En la ejecución estuvo el goleador del campeonato y definió extraordinariamente ante la humanidad de Braulio Linares a los 8 minutos de iniciado el partido.
El duelo durante la primera parte no tuvo el nivel esperado, ya que careció de llegadas contundentes por ambas partes. Fue más insistente el cuadro local, pero los acercamientos no alteraban el orden de la zaga roja o de su portero Linares. Municipal casi no produjo nada a la ofensiva haciendo que Kevin Moscoso tuviese una parte inicial sin contratiempos.
#Clausura2026 | ¡AL DESCANSO!— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) March 4, 2026
?Mixco 1-0 Municipal?: Nicolás Martínez al 8. Una falta de Darwin Torres abrió el camino del triunfo parcial de los "Chicharroneros". ? Deportivo Mixco Oficial.
Siga la transmisión en nuestra radio en línea ?️??? https://t.co/qjeLpREKd3 pic.twitter.com/cAFK3fqwFG
Mixco se queda con el triunfo
Con la necesidad de empatar el partido, Mario Acevedo, el técnico de los "Rojos" hizo dos variantes: Retiró del campo a Rudy Barrientos y Darwin Torres para darle entrada a Erik López y José Morales, respectivamente.
El arranque de la segunda mitad fue mucho mejor, opciones de gol claras para ambos equipos. Nicolás Martínez y Kennedy Rocha perdieron increíblemente jugadas que pintaban para ser gol, pero su m ala definición terminaba por salvar a los visitantes.
Por parte de los "Escarlatas", Alejandro Cabeza, quien había sido la tercera variante de los "Ediles" al 57, se perdía increíblemente el empate del partido al 61 cuando remató directo al arco, pero a las manos del portero Kevin Moscoso.
Fabricio Benítez también hacía variantes en su escuadra, al 62 y al 70, y con ello se consumían dos ventas (tres cambios) de las tres autorizadas.
Pese a los intentos en los últimos 20 minutos, el duelo no se movió en el marcador y Deportivo Mixco recupera terreno al ganar en casa, cosa contraria que pasa con el equipo de Mario Acevedo que va distanciándose en puntos de los primeros lugares del campeonato.
Por Municipal fue expulsado el paraguayo Erik López al 90+1.