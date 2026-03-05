 Clausura 2026: Suspendido el duelo Mictlán vs. Aurora
Deportes

Jornada 11: Un partido suspendido y liderato para Comunicaciones

En el tema del descenso, Mictlán y Marquense siguen luchando para evitar la pérdida de categoría.

Compartir:
El duelo entre Atlético Mictlán y Aurora fue suspendido y reprogramado
El duelo entre Atlético Mictlán y Aurora fue suspendido y reprogramado / FOTO: CSD Mictlán

Esta noche se esperaba que con el duelo entre Atlético Mictlán y Aurora F. C. culminara la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, pero una fuerte lluvia causó estragos en el engramillado del estadio La Asunción, en Asunción Mita, Jutiapa, por lo que era imposible celebrar el último juego de la jornada, por lo que el mismo se suspendió y se jugará en una fecha y hora por oficializarse.

En el estadio miteco todo estaba listo para el desarrollo del último juego de esta jornada que había empezado el pasado martes con triunfo de Comunicaciones sobre Deportivo Malacateco (3-2). Pero una fuerte lluvia dejó anegada la cancha de los "Conejos".

Cuando los jugadores estaban listos para saltar al engramillado del estadio La Asunción, el árbitro del partido, Sergio Reyna, les comunicó a los capitanes que el inicio del partido, programado a las 18:00 horas, sufriría una demora de 15 minutos para establecer si las condiciones del terreno de juego mejoraban.

A las 18:15 el estado del campo seguía igual por lo que se dio otro margen de tiempo, el cual llegó a su final y ahí se tomó la determinación de que el duelo no se celebraría.

El juego entre Atlético Mictlán vs. Aurora quedó aplazado, y será la Liga Nacional la cual oficialice más adelante, con el respaldo de los clubes, el día, la fecha y el horario para que se complete el calendario.

Comunicaciones, líder

El cierre de la primera vuelta de la fase regular del Clausura 2026 dejó a un nuevo líder, el cuadro de Comunicaciones que dirige el chileno Marco Antonio Figueroa.

Durante las 11 jornadas ha habido tres líderes. Primero fue Cobán Imperial que se apropió de la punta del campeonato, hasta que llegó Municipal, quien solo estuvo una fecha en la cima del certamen ya que lo recuperó Cobán Imperial, club que en la fecha 11 perdió ese estatus y lo cedió a Comunicaciones.

Los "Cremas" del Comunicaciones derrotaron a Malacateco 3-2 y tomaron ventaja para robar el liderato, pero todo estaba en manos de Cobán Imperial, que jugó esta tarde ante Xelajú. Al "Príncipe Azul" solo le servía el triunfo para continuar en la posición de privilegio, pero en casa empató 1-1 con los "Superchivos" y cedió la punta de la campaña al cuadro "Albo".

Cobán Imperial y Xelajú empatan; Comunicaciones es líder

El empate le impidió a los cobaneros cerrar la primera vuelta como líderes, y ese estatus lo ganó el equipo de Marco Antonio Figueroa.

Zona del descenso

Mictlán buscaba esta noche dejar la zona del descenso y enviar al Deportivo Marquense, pero para que eso ocurriera debía ganar su partido al Aurora F. C., pero el duelo fue pospuesto por la lluvia, y deberá seguir en zona del descenso.

Con un duelo menos, Mictlán es posición 11 con 33 puntos, dos menos que Guastatoya que ocupa la casilla 10, de salvación, y permanecerá una fecha más en zona roja.

El último lugar del campeonato es Deportivo Marquense que suma 32 unidades, y sigue en la zona del descenso. Los "Leones Amarillos del Occidente" terminaron por despedir a su técnico Leonel Noriega anoche tras el empate en casa ante Guastatoya.  

Leonel Noriega deja la dirección técnica de Marquense

Tras su empate ante Guastatoya, junta directiva tomó la decisión de separar a todos los integrantes del cuerpo técnico.

En Portada

MP realiza diligencia en el Congresot
Nacionales

MP realiza diligencia en el Congreso

06:17 PM, Mar 05
Elección Fiscal General: Postuladora reincorpora a aspirante y confirma exclusión de otros 10t
Nacionales

Elección Fiscal General: Postuladora reincorpora a aspirante y confirma exclusión de otros 10

04:42 PM, Mar 05
Tensa jornada en el Congreso, donde diputados podrían elegir a magistrados de CCt
Nacionales

Tensa jornada en el Congreso, donde diputados podrían elegir a magistrados de CC

03:10 PM, Mar 05
Jornada 11: Un partido suspendido y liderato para Comunicacionest
Deportes

Jornada 11: Un partido suspendido y liderato para Comunicaciones

08:20 PM, Mar 05
¿Quién es mejor, Pelé o Messi?, Donald Trump responde t
Deportes

¿Quién es mejor, Pelé o Messi?, Donald Trump responde

05:57 PM, Mar 05

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.JusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos