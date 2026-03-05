Clausura 2026: Suspendido el duelo Mictlán vs. Aurora

Esta noche se esperaba que con el duelo entre Atlético Mictlán y Aurora F. C. culminara la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, pero una fuerte lluvia causó estragos en el engramillado del estadio La Asunción, en Asunción Mita, Jutiapa, por lo que era imposible celebrar el último juego de la jornada, por lo que el mismo se suspendió y se jugará en una fecha y hora por oficializarse.
En el estadio miteco todo estaba listo para el desarrollo del último juego de esta jornada que había empezado el pasado martes con triunfo de Comunicaciones sobre Deportivo Malacateco (3-2). Pero una fuerte lluvia dejó anegada la cancha de los "Conejos".
Cuando los jugadores estaban listos para saltar al engramillado del estadio La Asunción, el árbitro del partido, Sergio Reyna, les comunicó a los capitanes que el inicio del partido, programado a las 18:00 horas, sufriría una demora de 15 minutos para establecer si las condiciones del terreno de juego mejoraban.
A las 18:15 el estado del campo seguía igual por lo que se dio otro margen de tiempo, el cual llegó a su final y ahí se tomó la determinación de que el duelo no se celebraría.
El juego entre Atlético Mictlán vs. Aurora quedó aplazado, y será la Liga Nacional la cual oficialice más adelante, con el respaldo de los clubes, el día, la fecha y el horario para que se complete el calendario.
Comunicaciones, líder
El cierre de la primera vuelta de la fase regular del Clausura 2026 dejó a un nuevo líder, el cuadro de Comunicaciones que dirige el chileno Marco Antonio Figueroa.
Durante las 11 jornadas ha habido tres líderes. Primero fue Cobán Imperial que se apropió de la punta del campeonato, hasta que llegó Municipal, quien solo estuvo una fecha en la cima del certamen ya que lo recuperó Cobán Imperial, club que en la fecha 11 perdió ese estatus y lo cedió a Comunicaciones.
Los "Cremas" del Comunicaciones derrotaron a Malacateco 3-2 y tomaron ventaja para robar el liderato, pero todo estaba en manos de Cobán Imperial, que jugó esta tarde ante Xelajú. Al "Príncipe Azul" solo le servía el triunfo para continuar en la posición de privilegio, pero en casa empató 1-1 con los "Superchivos" y cedió la punta de la campaña al cuadro "Albo".
Zona del descenso
Mictlán buscaba esta noche dejar la zona del descenso y enviar al Deportivo Marquense, pero para que eso ocurriera debía ganar su partido al Aurora F. C., pero el duelo fue pospuesto por la lluvia, y deberá seguir en zona del descenso.
Con un duelo menos, Mictlán es posición 11 con 33 puntos, dos menos que Guastatoya que ocupa la casilla 10, de salvación, y permanecerá una fecha más en zona roja.
El último lugar del campeonato es Deportivo Marquense que suma 32 unidades, y sigue en la zona del descenso. Los "Leones Amarillos del Occidente" terminaron por despedir a su técnico Leonel Noriega anoche tras el empate en casa ante Guastatoya.