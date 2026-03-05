 Darwin Lom marca triplete con el Club The Strongest
Deportes

Darwin Lom marca triplete con el Club The Strongest

El equipo del guatemalteco logró ante Nacional Potosí su clasificación a cuartos de final del Torneo de Repechaje de Verano 2026.

The Strongest del guatemalteco Darwin Lom participa en el Torneo de Repechaje de Verano 2026
The Strongest del guatemalteco Darwin Lom participa en el Torneo de Repechaje de Verano 2026 / FOTO: APG

El Club The Strongest donde milita el guatemalteco Darwin Lom logró anoche su clasificación a cuartos de final del Torneo de Repechaje de Verano 2026 tras eliminar al Nacional Potosí con un marcador abultado (5-1), donde destacó el triplete del chapín en el duelo de vuelta que se jugó en el estadio Hernando Siles.

El "Tigre" se cobró revancha tras la derrota del fin de semana pasado (2-0) con una victoria contundente. La actuación de Darwin Lom fue clave, ya que anotó su primer triplete con la camiseta aurinegra. Sus goles llegaron a los 11 minutos, 46 y 86, mostrando su gran capacidad goleadora, y haciendo alusión a su sobrenombre: "Mr. Showtime".

El triplete de Darwin Lom

El futbolista guatemalteco Darwin Lom abrió la cuenta a los 11 minutos, conectando un centro dentro del área. La defensa visitante tuvo problemas para marcar en espacios reducidos.

Luego, Lom aparecer a los 46 minutos con un remate de derecha, lejos del alcance del arquero Pedro Galindo.

El tercer gol llegó gracias a Carlos Ventura, quien disparó hacia el ángulo superior izquierdo a los 52 minutos. Hasta ese momento, The Strongest había alcanzado su objetivo principal, pero continuó con un movimiento ofensivo impresionante. Fabricio Quaglio anotó el 4-0 con una definición de pierna izquierda a los 82 minutos.

La goleada se cerró con otro gol de Darwin Lom a los 86 minutos. Este último tanto llegó tras un centro a media altura que empujó frente al arco. Sin embargo, el nuevo goleador de Nacional Potosí, Óscar Villalba, logró anotar el descuento a los 88 minutos con un golpe de cabeza libre de marcación.

El guatemalteco fue elegido como la figura del partido ante Nacional Potosí - The Strongest

El camino a la final

Con esta clasificación, Club The Strongest jugará los cuartos de final del Torneo de Repechaje de Verano 2026 con el ganador de la serie Oriente Petrolero vs. Real Tomayapo en busca de un boleto a semifinales.

De ser semifinalista, el equipo de Darwin Lom podría tener a uno de estos cuatro rivales en dicha instancia: A. B. B., Totora Real Oruro, Universitario o Guabirá.

La final de este Torneo de Repechaje de Verano 2026 se disputará con un equipo eliminado en cuartos de final y semifinal del Torneo Amistoso de Verano 2026.

*Con apoyo de La Patria.  

