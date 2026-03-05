 Donald Trump responde quién es mejor, Messi o Pelé
Deportes

¿Quién es mejor, Pelé o Messi?, Donald Trump responde

"No debería decir esto porque luego dirán que estoy viejo, pero yo vi jugar a Pelé", recordó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Donald Trump recibió este jueves en la Casa Blanca al Inter Miami de Lionel Messi
Donald Trump recibió este jueves en la Casa Blanca al Inter Miami de Lionel Messi / FOTO: EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca al Inter Miami de Lionel Messi como campeón de la MLS y afirmó que el argentino es mejor jugador que Pelé, a quien dijo haber visto jugar con el Cosmos de New York.

"No debería decir esto porque luego dirán que estoy viejo, pero yo vi jugar a Pelé. Jugaba en el Cosmos. No lo sé... Puede que tú seas mejor que Pelé. Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Tú? Yo creo que sí... Pero él era muy bueno, ¿verdad? Pelé era muy bueno", afirmó Trump durante la recepción.

El mandatario recibió una camiseta del Inter Miami con su apellido y el número '47' en la espalda (en referencia a su condición de cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos), además de un balón y un reloj marca Tudor personalizado.

Es tradición que los campeones de las grandes ligas de EE.UU., como la NFL, la MLB o la NBA, visiten la Casa Blanca, pero es la primera vez que Donald Trump recibe al campeón de la Major League Soccer.

"Tengo que decir esto: he visto a grandes jugadores del mundo del deporte llegar (a Estados Unidos), de todos los países y estilos. Muchos llegaron con gran expectación, '¡qué increíble!', decían todos... pero no ganaban. Este chico (Messi) llegó, hubo un gran revuelo, y ganó", afirmó Trump.

Donald Trump recibe en la Casa Blanca al Inter Miami de Lionel Messi

El presidente de Estados Unidos le dijo al futbolista argentino que su hijo era admirador de él y de Cristiano Ronaldo.

El mejor del mundo

"Tú, Leo, llegaste y ganaste, y eso es algo muy difícil, muy inusual. Además, soportaste mucha más presión de la que nadie imagina, porque se esperaba que ganaras... y casi nadie lo logra. Tú llegaste y ganaste con toda esa presión. Eso es un homenaje increíble", añadió el mandatario Trump.

En nombre del Inter Miami dijo unas palabras su presidente, Jorge Mas. "Está viendo a uno de los mejores equipos del planeta, ahí, justo detrás de nosotros", le dijo Mas a Donald Trump.

"Me dije a mí mismo lo que muchos creían imposible. Dije: vamos a traer al mejor jugador del mundo para que juegue en el Inter Miami, y eso fue en 2019. Y hoy, frente a ustedes, tienen al mejor jugador del mundo", añadió.

El Inter Miami se proclamó en diciembre pasado campeón de la MLS por primera vez en su historia cinco años después de su debut en liga en 2020.

*Información EFE.

