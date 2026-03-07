 Mictlán-Aurora ya tiene fecha tras ser suspendido por lluvia
Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendiente

El duelo estaba previsto para el jueves, pero las intensas lluvias afectaron el estado de la cancha del Estadio Asunción y obligaron a suspender el partido.

Imagen del árbitro central dialogando con los capitanes de Mictlán y Aurora - CSD Mictlán
Imagen del árbitro central dialogando con los capitanes de Mictlán y Aurora / FOTO: CSD Mictlán

La jornada 11 del Torneo Clausura 2026 del fútbol guatemalteco no pudo completarse según lo previsto. El último encuentro programado de la fecha, entre Mictlán y Aurora, tuvo que ser suspendido debido a las malas condiciones del terreno de juego en el Estadio Asunción. Las intensas lluvias que cayeron sobre el recinto deportivo afectaron considerablemente la cancha, lo que obligó a las autoridades a posponer el compromiso por motivos de seguridad y de juego.

El partido estaba originalmente programado para disputarse el jueves 5 de marzo; sin embargo, tras la suspensión, la Liga Nacional de Guatemala analizó el calendario para encontrar una nueva fecha que permitiera disputar el encuentro sin alterar significativamente el desarrollo del campeonato.

Fecha y horario del Mictlán vs. Aurora

A través de su página web oficial, la Liga Nacional confirmó que el duelo entre los conejos y los militares se jugará finalmente el miércoles 11 de marzo a las 15:00 horas. El escenario del encuentro se mantendrá sin cambios, por lo que ambos equipos se verán las caras en el Estadio Asunción, completando así la jornada 11 que había quedado inconclusa en el Clausura 2026.

Mientras tanto, la actividad del torneo no se detiene. Este fin de semana se disputará la jornada 12, en la que Mictlán recibirá a Municipal en el mismo recinto deportivo. Por su parte, Aurora será local frente a Xelajú MC en el Estadio Guillermo Slowing, dos enfrentamientos que prometen emociones y que podrían influir en la tabla de posiciones del campeonato.

Foto embed
Partido reprogramado entre Mictlán y Aurora - Liga Bantrab

