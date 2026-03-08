La Liga: Incidentes con la afición en el Getafe-Betis

El Getafe-Betis por La Liga tuvo que pararse durante aproximadamente cinco minutos por una actuación policial sobre los ultras del conjunto azulón, que intentaron acceder a la zona de los hinchas del conjunto sevillano y fueron detenidos por los cuerpos de seguridad del estado.
A los siete minutos, el árbitro paró el choque justo después de que miembros de los 'Comandos Azules' y de los 'Cachorros' intentaran llegar a una de las esquinas del Coliseum cercanas al mismo fondo en el que se encuentran los hinchas más radicales del Getafe.
La policía llegó a tiempo para interponerse entre ambas aficiones y después los jugadores del Getafe intentaron poner calma en una situación tensa que terminó cinco minutos después cuando se reanudó el partido.
???♂️ Así ha sido la carga policial de la Policía Nacional con los ‘ultras’ del Getafe.— Zona Mixta (@ZonaMixta__) March 8, 2026
? El partido se ha detenido debido a los incidentes en la grada y los jugadores del Getafe han tenido que mediar con la grada.
✅ Ya se ha reanudado.#ZonaMixta
pic.twitter.com/LTa7a2jXPI
La Liga emite pronunciamiento
La Liga condenó este domingo "firmemente" los incidentes de los ultras locales que provocaron la intervención policial en uno de los fondos del Coliseum durante el partido entre el Getafe y el Betis y anunció que colaborará al "máximo con la investigación para identificar a los responsables de estos actos intolerables".
"Tolerancia 0 ante cualquier acto de odio dentro o fuera de nuestros estadios. Condenamos firmemente los hechos sucedidos en el Getafe-Betis. Colaboraremos al máximo con la investigación para identificar a los responsables de estos actos intolerables", expresó La Liga a través de sus canales oficiales.
"Seguiremos trabajando junto a clubes, autoridades y agentes sociales para combatir la violencia y el odio en la sociedad", añadió.
El Getafe-Betis tuvo que pararse durante aproximadamente cinco minutos por una actuación policial sobre los ultras del conjunto azulón, que intentaron acceder a la zona de los hinchas del conjunto sevillano y fueron detenidos por los cuerpos de seguridad del estado.
Triunfo de Getafe
El Getafe se cobró otra pieza de primer nivel, el Betis, derrotado 2-0 en el Coliseum con otro acierto de uno de los delanteros más en forma de La Liga, el uruguayo Martín Satriano, que alargó su semana mágica tras el golazo que firmó en el Bernabéu y fue clave en el despegue de su equipo, ahora diez puntos por encima del descenso.
El Betis fue la nueva víctima del atacante del Getafe, que celebró el 2-0 antes del descanso con un vaselina exquisita sobre Valles que dio continuidad al primer tanto, obra de Kiko Femenía, y que inició el derrumbe del equipo de Pellegrini, ya a once puntos de distancia de los puestos de Liga de Campeones.
Satriano parece divertirse cuando llegan los peces gordos. Hace tres jornadas, se estrenó con la camiseta del Getafe con un tanto al Villarreal. Echó el freno ante el Sevilla y retomó la faena con el golazo al Real Madrid. El Betis, otro ilustre, estaba en el punto de mira y el uruguayo no fallo.
*Información EFE.