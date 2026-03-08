Resultado Aurora vs. Xelajú - Jornada 12 Clausura 2026

En el marco de la jornada 12 del Torneo Clausura 2026, Aurora FC y Xelajú MC se enfrentaron en el Estadio Guillermo Slowing en un duelo que, en la previa, prometía emociones. Ambos clubes, entre los más ganadores y tradicionales del futbol guatemalteco por detrás de Comunicaciones y Municipal, llegaban con la expectativa de protagonizar un encuentro intenso y atractivo para los aficionados.
Sin embargo, el desarrollo del compromiso estuvo lejos de cumplir con esas expectativas. A lo largo de los 90 minutos el juego fue muy disputado en el mediocampo, con constantes interrupciones y un elevado número de faltas y amonestaciones. Las oportunidades claras de gol fueron escasas y el ritmo del partido nunca logró despegar, lo que dejó una sensación de deuda en un enfrentamiento entre dos de las escuadras más populares del país.
Empate sin goles entre Aurora y Xelajú
La acción más importante del encuentro llegó al minuto 71. Aurora tuvo en sus pies la oportunidad de romper el empate cuando el árbitro sancionó un penal por una mano dentro del área. En un partido tan cerrado, la pena máxima parecía ser la ocasión ideal para marcar la diferencia. No obstante, Alejandro Galindo no logró capitalizar la oportunidad y su disparo se fue por encima del travesaño, manteniendo el marcador sin goles.
El empate terminó dejando sensaciones encontradas para ambos equipos. Xelajú sumó un punto como visitante y alcanzó las 19 unidades, ubicándose momentáneamente en la tercera posición, aunque con el riesgo de caer al cuarto lugar si Municipal logra vencer más tarde a Mictlán.
Por su parte, Aurora llegó a 14 puntos, colocándose en el séptimo puesto y dentro de la zona de clasificación, aunque también queda pendiente del resultado de Antigua, que podría modificar nuevamente la tabla en el cierre de la jornada.