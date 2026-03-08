 Resultado Aurora vs. Xelajú - Jornada 12 Clausura 2026
Deportes

Aurora y Xelajú empatan sin goles en el Estadio Guillermo Slowing

El partido ofreció pocas emociones, pero Aurora tuvo la oportunidad de ganarlo desde el punto penal; sin embargo, Alejandro Galindo envió el balón por encima del travesaño.

Compartir:
Partido entre Aurora y Xelajú por la jornada 12 del Clausura 2026 - Aurora FC
Partido entre Aurora y Xelajú por la jornada 12 del Clausura 2026 / FOTO: Aurora FC

En el marco de la jornada 12 del Torneo Clausura 2026, Aurora FC y Xelajú MC se enfrentaron en el Estadio Guillermo Slowing en un duelo que, en la previa, prometía emociones. Ambos clubes, entre los más ganadores y tradicionales del futbol guatemalteco por detrás de Comunicaciones y Municipal, llegaban con la expectativa de protagonizar un encuentro intenso y atractivo para los aficionados.

Sin embargo, el desarrollo del compromiso estuvo lejos de cumplir con esas expectativas. A lo largo de los 90 minutos el juego fue muy disputado en el mediocampo, con constantes interrupciones y un elevado número de faltas y amonestaciones. Las oportunidades claras de gol fueron escasas y el ritmo del partido nunca logró despegar, lo que dejó una sensación de deuda en un enfrentamiento entre dos de las escuadras más populares del país.

Empate sin goles entre Aurora y Xelajú

La acción más importante del encuentro llegó al minuto 71. Aurora tuvo en sus pies la oportunidad de romper el empate cuando el árbitro sancionó un penal por una mano dentro del área. En un partido tan cerrado, la pena máxima parecía ser la ocasión ideal para marcar la diferencia. No obstante, Alejandro Galindo no logró capitalizar la oportunidad y su disparo se fue por encima del travesaño, manteniendo el marcador sin goles.

El empate terminó dejando sensaciones encontradas para ambos equipos. Xelajú sumó un punto como visitante y alcanzó las 19 unidades, ubicándose momentáneamente en la tercera posición, aunque con el riesgo de caer al cuarto lugar si Municipal logra vencer más tarde a Mictlán.

Por su parte, Aurora llegó a 14 puntos, colocándose en el séptimo puesto y dentro de la zona de clasificación, aunque también queda pendiente del resultado de Antigua, que podría modificar nuevamente la tabla en el cierre de la jornada.

Foto embed
Partido entre Aurora y Xelajú por la jornada 12 del Clausura 2026 - Aurora FC
Standings provided by Sofascore

En Portada

Guatemala es sede del 195º período de sesiones de la CIDHt
Nacionales

Guatemala es sede del 195º período de sesiones de la CIDH

11:47 AM, Mar 08
Marcha por el Día Internacional de la Mujer avanza por zona 1t
Nacionales

Marcha por el Día Internacional de la Mujer avanza por zona 1

11:22 AM, Mar 08
Irán advierte a Trump que si sigue la guerra no se podrá vender petróleo ni producirlot
Internacionales

Irán advierte a Trump que si sigue la guerra no se podrá vender petróleo ni producirlo

11:22 AM, Mar 08
Vicepresidenta Karin Herrera envía saludo por el Día Internacional de la Mujert
Nacionales

Vicepresidenta Karin Herrera envía saludo por el Día Internacional de la Mujer

11:09 AM, Mar 08
Cristiano Ronaldo comparte mensaje en el marco del Día Internacional de la Mujert
Deportes

Cristiano Ronaldo comparte mensaje en el marco del Día Internacional de la Mujer

08:58 AM, Mar 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesLiga NacionalSeguridadEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos