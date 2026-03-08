 Resultado Mictlán vs. Municipal - Jornada 12 Clausura 2026
Deportes

Un gol en el último minuto le da el triunfo a Mictlán ante Municipal

La victoria sobre Municipal le da oxígeno a Mictlán, que sale momentáneamente de la zona de descenso y ahora se enfoca en su duelo pendiente ante Aurora entre semana.

Celebración de Mictlán ante Municipal - CSD Mictlán
Celebración de Mictlán ante Municipal / FOTO: CSD Mictlán

El duelo entre Mictlán y Municipal dejó un cierre dramático este domingo en la jornada 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro, disputado en el Estadio La Asunción, estuvo lleno de emociones y terminó con una victoria agónica de 2-1 para el conjunto local, que celebró un triunfo vital en su lucha por la permanencia.

Los mitecos abrieron el marcador muy temprano en el compromiso. Al minuto 15, el delantero colombiano Sebastián Colón aprovechó una segunda jugada dentro del área y se anticipó a la defensa escarlata para enviar el balón al fondo de la red con un remate certero. El tanto desató la euforia entre los aficionados locales y permitió a los "conejos" marcharse al descanso con ventaja tras un primer tiempo intenso y disputado.

Mictlán vence a Municipal en el último suspiro

En la segunda mitad, el cuadro escarlata reaccionó tras realizar algunos ajustes desde el banquillo. La respuesta llegó al minuto 54, cuando el lateral derecho César Calderón conectó de cabeza un centro enviado por Rudy Muñoz para decretar el empate 1-1. La jugada dejó en evidencia problemas de marca en la zaga local, además de un error del guardameta, quien no logró controlar el balón.

Cuando todo parecía encaminado a un empate, apareció el golpe definitivo. En el último suspiro del encuentro, Juan Carlos Escobar, quien había ingresado en la segunda parte, sacó un potente remate que venció al portero Braulio Linares para sellar el 2-1 definitivo. El triunfo permite a CSD Mictlán salir momentáneamente de la zona de descenso y afrontar con mayor confianza su partido pendiente ante Aurora FC a mitad de semana, que podría significar un respiro importante en la pelea por la permanencia.

Por su parte, CSD Municipal se mantiene en la cuarta posición del Clausura 2026 con 18 puntos, a cuatro unidades del líder Comunicaciones FC, distancia que podría ampliarse si los cremas vencen a Deportivo Achuapa en el cierre de la jornada.

Partido entre Mictlán y Municipal por la jornada 12 del Clausura 2026 - CSD Mictlán
