 Rubio Rubín anota doblete en su debut con El Paso Locomotive
Deportes

Rubio Rubín anota doblete en su estreno con El Paso Locomotive

Rubio Rubín brilló en su primer partido con El Paso Locomotive al anotar dos goles, pero su equipo no pudo sostener la ventaja y terminó empatando ante Colorado Springs.

Rubio Rubín, delantero guatemalteco de El Paso Locomotive de la USL - instagram @rubiorubin
Rubio Rubín, delantero guatemalteco de El Paso Locomotive de la USL / FOTO: instagram @rubiorubin

El delantero guatemalteco Rubio Rubín tuvo un debut agridulce con El Paso Locomotive FC en la USL Championship. El atacante nacional disputó su primer partido oficial con el conjunto estadounidense y dejó una grata impresión al marcar un doblete en el empate frente a Colorado Springs Switchbacks FC. Aunque su actuación fue destacada, el resultado final dejó sensaciones encontradas para su equipo.

El encuentro comenzó cuesta arriba para El Paso, que se vio sorprendido apenas al minuto cinco cuando Colorado Springs aprovechó un tiro de esquina para abrir el marcador. Sin embargo, Rubín no tardó en hacerse presente. Al minuto 20, el delantero guatemalteco estuvo atento dentro del área para aprovechar un rebote tras un disparo que se estrelló en el poste, enviando el balón al fondo de la red y firmando así su primer gol con el club. Durante la primera mitad, El Paso fue el equipo que más propuso en ataque, superando a su rival en disparos, aunque el marcador se mantuvo igualado.

Rubín tuvo un destacado debut

En la segunda parte, los locales salieron con mayor intensidad y lograron darle la vuelta al marcador. El atacante Amando Moreno asistió a Rubín con un pase preciso cerca del área chica, permitiéndole marcar su segundo tanto de la noche y poner momentáneamente en ventaja a su equipo. La alegría duró poco, ya que los visitantes empataron al minuto 67 con un certero cabezazo tras un saque largo que sorprendió a la defensa.

En los minutos finales ambos equipos generaron oportunidades en busca del gol del triunfo, pero ninguno logró concretar. Rubín, quien fue titular, disputó 84 minutos antes de ser sustituido, dejando una actuación muy positiva en su presentación. A pesar del empate, el delantero chapín inició su etapa con El Paso Locomotive con una destacada actuación que ilusiona a la afición de cara al resto de la temporada

