Mascherano sueña con ganar la Concachampions

El entrenador del Inter Miami CF, Javier Mascherano, aseguró este martes que el club encara con gran ilusión la disputa de la Copa de Campeones de la Concacaf, un torneo que considera pendiente dentro de los objetivos de la institución. Sin embargo, el técnico argentino fue claro al señalar que el entusiasmo no debe convertirse en presión excesiva para el equipo. "La 'Concachampions', de las competencias que normalmente juega el club, es la que falta. A todos nos genera mucha ilusión, lo que no nos podemos permitir es que nos genere obsesión", expresó en la conferencia de prensa previa al debut del conjunto de Miami en el certamen.
El equipo estadounidense iniciará su camino en el torneo visitando al Nashville SC en el duelo de ida de los octavos de final. La última participación del conjunto liderado por Lionel Messi en esta competición terminó con una dura eliminación en semifinales frente al Vancouver Whitecaps, serie que concluyó con un marcador global de 5-1. A pesar de ese antecedente reciente, Mascherano insistió en que el plantel mantiene la motivación intacta para intentar conquistar un título continental.
Mascherano confía en su equipo
El técnico también remarcó que la ambición en el torneo regional no puede desviar la atención de la liga doméstica. En ese sentido, explicó que el club mantiene objetivos claros para el inicio de la temporada. "Empezar bien la liga y llegar lo más lejos posible en 'Champions' son los grandes objetivos en el primer semestre", señaló el estratega, quien busca equilibrar el rendimiento del equipo tanto en la competición internacional como en la Major League Soccer.
Mascherano también se refirió a la importancia de Messi dentro del funcionamiento del equipo, destacando que su impacto trasciende los números. "Ha conseguido no solamente llegar a cifras increíbles en cuanto a goles y asistencias, pero lo que aporta al juego en sí es mucho más", afirmó. Sobre el rival de turno, el entrenador recordó que Nashville es un adversario bien conocido y competitivo. "Ha empezado muy bien la liga. (...) Es de los mejores equipos de la Conferencia (Este) en estos tres partidos. Va a ser un partido duro", concluyó. El duelo de vuelta de la serie se disputará en Miami, donde se definirá qué equipo avanzará a la siguiente ronda del torneo continental.