Tottenham reemplaza a su portero en apenas 17 minutos

El técnico del Tottenham, Igor Tudor, tomó una decisión drástica en el inicio del encuentro frente al Atlético de Madrid al sustituir a su portero en apenas 17 minutos de juego. El guardameta checo Antonin Kinsky, que no es habitual titular esta temporada, protagonizó dos acciones desafortunadas que influyeron directamente en el marcador durante el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Riyadh Air Metropolitano.
La primera jugada clave llegó apenas en el minuto 4. Kinsky se resbaló al intentar realizar un saque de puerta, lo que permitió que el balón terminara en los pies de Lookman. El atacante asistió posteriormente a Julián Álvarez, quien habilitó a Marcos Llorente para que este abriera el marcador con el 1-0 a favor del conjunto rojiblanco, en un arranque de partido complicado para el equipo inglés.
Imágenes inéditas en el Atlético vs. Tottenham
El panorama empeoró para el Tottenham poco después. En el minuto 15, el portero volvió a fallar al despejar un balón tras una cesión de un compañero, lo que fue aprovechado por Julián Álvarez para marcar el tercer gol del Atlético. Tan solo un minuto antes, Antoine Griezmann había ampliado la ventaja con el 2-0, en una jugada que también tuvo como antecedente un resbalón del defensor Van de Ven.
Ante este inicio adverso, Tudor decidió intervenir rápidamente y en el minuto 17 ordenó el ingreso del italiano Guglielmo Vicario, titular habitual en el arco del Tottenham. Kinsky abandonó el terreno de juego visiblemente afectado por lo ocurrido y recibió el apoyo de algunos de sus compañeros mientras se dirigía al banquillo, en una noche que seguramente querrá olvidar.