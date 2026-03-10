 UCI suspende al equipo de ciclismo Medellín-EPM
Deportes

UCI suspende al equipo de ciclismo Medellín-EPM

A lo largo de los últimos años, el Team Medellín-EPM ha competido en varias ediciones de la Vuelta a Guatemala y la Vuelta Bantrab, dos de las principales carreras del país.

Compartir:
Foto: TEam Medellín
Team Medellín se despide de Guatemala / FOTO:

La Comisión Disciplinaria de la Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció la suspensión del equipo colombiano Team Medellín-EPM por un periodo de 30 días, sanción que se aplicará del 27 de marzo al 25 de abril de este año. La medida fue tomada luego de que dos de sus corredores presentaran anomalías en sus respectivos pasaportes biológicos dentro de un mismo periodo de doce meses, situación que activa automáticamente los mecanismos disciplinarios contemplados en las normas antidopaje del organismo rector del ciclismo mundial.

La investigación y el proceso fueron gestionados por la International Testing Agency (ITA), entidad encargada de los controles antidopaje y de los procedimientos legales derivados de posibles infracciones por delegación de la UCI. De acuerdo con el comunicado oficial, el equipo tiene la posibilidad de recurrir la sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), instancia encargada de resolver disputas en el ámbito deportivo a nivel internacional.

Dura sanción contra el Team Medellín-EPM

La sanción se fundamenta en las Normas Antidopaje de la UCI, las cuales establecen que un equipo puede ser suspendido cuando dos o más de sus ciclistas o miembros del personal reciben notificaciones por presuntas infracciones en un mismo lapso de doce meses.

En este caso, el colombiano Aldemar Reyes Ortega fue notificado el 10 de junio de 2025 por la Organización Nacional Antidopaje de Colombia por irregularidades inexplicables en su pasaporte biológico detectadas entre febrero y agosto de 2023. Posteriormente, el 21 de agosto de 2025, Fabio Andrés Duarte Arévalo recibió una notificación similar por alteraciones detectadas en febrero de 2023, entre julio y diciembre de 2024 y en enero de 2025.

El Team Medellín-EPM es una escuadra conocida en el calendario ciclístico de Centroamérica y particularmente en Guatemala, donde ha tenido destacadas participaciones. Una de las más recordadas fue en la Vuelta Bantrab 2023, competencia en la que dominó de principio a fin al ganar todas las etapas y quedarse con el título del evento de categoría UCI 2.0. Además, la formación colombiana ha sido protagonista en distintas ediciones de la Vuelta a Guatemala, consolidando una presencia habitual en las principales carreras de la región.

Foto embed
Team Medellín (Colombia): El equipo colombiano llega como uno de los grandes favoritos para esta edición de la Vuelta a Guatemala. Con un historial notable en competencias latinoamericanas, Team Medellín cuenta con corredores experimentados y jóvenes tale -

En Portada

Elección de fiscal general: presentan impugnaciones contra candidatura de Porrast
Nacionales

Elección de fiscal general: presentan impugnaciones contra candidatura de Porras

09:59 AM, Mar 10
Transportistas extraurbanos plantean aumento en tarifas por alza del diéselt
Nacionales

Transportistas extraurbanos plantean aumento en tarifas por alza del diésel

09:18 AM, Mar 10
Guatemala, entre los países señalados por el deterioro de la libertad de prensa en las Américast
Nacionales

Guatemala, entre los países señalados por el deterioro de la libertad de prensa en las Américas

10:39 AM, Mar 10
UCI suspende al equipo de ciclismo Medellín-EPMt
Deportes

UCI suspende al equipo de ciclismo Medellín-EPM

11:17 AM, Mar 10
Haaland estará disponible para enfrentar al Real Madridt
Deportes

Haaland estará disponible para enfrentar al Real Madrid

09:17 AM, Mar 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadLiga Nacionalredes socialesEE.UU.Donald TrumpJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos