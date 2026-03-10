UCI suspende al equipo de ciclismo Medellín-EPM

La Comisión Disciplinaria de la Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció la suspensión del equipo colombiano Team Medellín-EPM por un periodo de 30 días, sanción que se aplicará del 27 de marzo al 25 de abril de este año. La medida fue tomada luego de que dos de sus corredores presentaran anomalías en sus respectivos pasaportes biológicos dentro de un mismo periodo de doce meses, situación que activa automáticamente los mecanismos disciplinarios contemplados en las normas antidopaje del organismo rector del ciclismo mundial.
La investigación y el proceso fueron gestionados por la International Testing Agency (ITA), entidad encargada de los controles antidopaje y de los procedimientos legales derivados de posibles infracciones por delegación de la UCI. De acuerdo con el comunicado oficial, el equipo tiene la posibilidad de recurrir la sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), instancia encargada de resolver disputas en el ámbito deportivo a nivel internacional.
Dura sanción contra el Team Medellín-EPM
La sanción se fundamenta en las Normas Antidopaje de la UCI, las cuales establecen que un equipo puede ser suspendido cuando dos o más de sus ciclistas o miembros del personal reciben notificaciones por presuntas infracciones en un mismo lapso de doce meses.
En este caso, el colombiano Aldemar Reyes Ortega fue notificado el 10 de junio de 2025 por la Organización Nacional Antidopaje de Colombia por irregularidades inexplicables en su pasaporte biológico detectadas entre febrero y agosto de 2023. Posteriormente, el 21 de agosto de 2025, Fabio Andrés Duarte Arévalo recibió una notificación similar por alteraciones detectadas en febrero de 2023, entre julio y diciembre de 2024 y en enero de 2025.
El Team Medellín-EPM es una escuadra conocida en el calendario ciclístico de Centroamérica y particularmente en Guatemala, donde ha tenido destacadas participaciones. Una de las más recordadas fue en la Vuelta Bantrab 2023, competencia en la que dominó de principio a fin al ganar todas las etapas y quedarse con el título del evento de categoría UCI 2.0. Además, la formación colombiana ha sido protagonista en distintas ediciones de la Vuelta a Guatemala, consolidando una presencia habitual en las principales carreras de la región.