 BYD evalúa la posibilidad de competir en la Fórmula 1
Deportes

BYD evalúa la posibilidad de competir en la Fórmula 1

La empresa china analiza distintas vías para competir, entre ellas crear una escudería desde cero o adquirir un equipo ya existente dentro de la Formula 1.

BYD busca incursionar en la Formula 1 - Archivo
BYD busca incursionar en la Formula 1 / FOTO: Archivo

El fabricante chino BYD, actualmente el mayor vendedor de vehículos eléctricos a nivel global, estudia la posibilidad de incursionar en el automovilismo de élite como parte de su estrategia para reforzar su presencia internacional. Según informó Bloomberg, la compañía analiza distintas vías para competir en campeonatos de primer nivel como la Fórmula 1 o el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), dos plataformas con gran exposición mediática y tecnológica.

De acuerdo con fuentes cercanas al proyecto, la empresa evalúa diferentes alternativas para concretar su entrada en estas competiciones. Entre ellas figura la creación de una escudería desde cero o la adquisición de un equipo ya existente dentro del campeonato. Cualquiera de estas opciones implicaría una inversión considerable, ya que desarrollar y operar una estructura competitiva en la Fórmula 1 puede alcanzar cifras cercanas a los 500 millones de dólares por temporada.

BYD quiere hacer crecer su marca

Una eventual llegada de BYD a la Fórmula 1 representaría un paso histórico para la industria automotriz china, que hasta ahora no ha tenido presencia directa como fabricante en la categoría reina del automovilismo. Tradicionalmente dominado por escuderías europeas y estadounidenses, el campeonato podría sumar así a uno de los gigantes tecnológicos del sector de la movilidad eléctrica.

El interés de la compañía también coincide con la evolución tecnológica que atraviesan las competiciones internacionales. Tanto la Fórmula 1 como el WEC avanzan hacia sistemas híbridos cada vez más complejos, un terreno en el que BYD ha desarrollado amplia experiencia gracias a su tecnología aplicada en vehículos eléctricos e híbridos. Esta tendencia ya ha atraído a nuevos fabricantes al campeonato, entre ellos Audi, que debutó recientemente bajo el nuevo reglamento de motores.

Aunque la empresa no ha confirmado públicamente estos planes, una eventual participación podría fortalecer su posicionamiento global, especialmente en mercados estratégicos como Estados Unidos, donde actualmente enfrenta barreras comerciales para vender turismos. Al mismo tiempo, el creciente interés por la Fórmula 1 en China —impulsado por el regreso del Gran Premio de Shanghái al calendario y la presencia del piloto Zhou Guanyu— podría convertir al campeonato en una vitrina ideal para proyectar la marca en el escenario internacional.

