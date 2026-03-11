 ConcaChampions: Nashville 0-0 Inter Miami
ConcaChampions: Nashville 0-0 Inter Miami

Lionel Messi tuvo una de las pocas oportunidades del Inter Miami, pero no marcó diferencia el astro argentino.

Nashville empató con Inter Miami en ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf 2026
Nashville empató con Inter Miami en ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf 2026 / FOTO: @InterMiamiCF

Nashville e Inter Miami del argentino Lionel Messi empataron este miércoles sin goles en el partido de ida de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, dejando todo abierto para la vuelta la próxima semana en Fort Lauderdale.

Los locales dispusieron de más ocasiones (15 disparos, 5 de ellos a puerta), pero chocaron una y otra vez con Dayne St. Clair, en una noche frustrante en Nashville.

Lionel Messi tuvo una de las pocas oportunidades del Inter Miami, en un disparo al inicio de la segunda parte tras cruzar medio campo a la carrera, pero despejó Brian Schwake.

La vuelta en Fort Lauderdale

Los dos equipos se medirán de nuevo el próximo miércoles en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, en el que será la despedida del Inter Miami del que ha sido su hogar desde su fundación.

El vigente campeón de la MLS inaugurará este próximo 4 de abril su nuevo estadio en Miami, en el que podría disputar los cuartos de final en caso de una hipotética clasificación.

La Copa de Campeones de la Concacaf es el principal objetivo del Inter Miami este 2026, después de haberse quedado a las puertas de la final la temporada pasada, eliminados a manos del Vancouver en semifinales.

Su hipotético rival en cuartos de final saldrá de la eliminatoria entre el Philadelphia y el América, que dominan las 'Águilas' tras ganar este martes por 0-1 el partido de ida en Estados Unidos.

Equipo de Inter Miami que enfrentó a Nashville - @InterMiamiCF

Ida de los octavos de final de la ConcaChampions 

Te presentamos los resultados de los duelos de ida de la Liga de Campeones Concacaf 2026, los cuales terminan este jueves.  

  • Philadelphia 0-1 América
  • Monterrey 2-3 Cruz Azul
  • LAFC 1-1 Liga Deportiva Alajuelense
  • Nashville 0-0 Inter Miami
  • LA Galaxy 1-0 Mount Pleasant (al entretiempo)
  • San Diego vs. Toluca, miércoles 11 de marzo a las 21:30 horas GT
  • Cincinnati vs. Tigres, jueves 12 de marzo a las 18:00 horas GT
  • Whitecaps vs. Seattle Sounders, jueves 12 de marzo a las 20:00 horas GT.

*Información EFE.

