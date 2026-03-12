 Víctor Font negocia para fichar a Haaland en Barcelona
Víctor Font negocia para fichar a Haaland en Barcelona

Víctor Font busca este 15 de marzo ganarle a Joan Laporta la presidencia del F. C. Barcelona.

Candidato a la presidencia del Barcelona busca llevar a Erling Haaland al equipo
Candidato a la presidencia del Barcelona busca llevar a Erling Haaland al equipo / FOTO: EFE

Víctor Font, aspirante a la presidencia del F. C. Barcelona, ha asegurado que su candidatura está negociando con el Manchester City una "opción preferencial" para fichar al delantero Erling Haaland, si un día se plantea marcharse del club inglés.

El empresario barcelonés, rival del presidente saliente de la entidad, Joan Laporta, en los comicios del próximo 15 marzo, se ha mostrado optimista con las opciones de su candidatura de cerrar un acuerdo para asegurarse un derecho de compra preferente por el internacional noruego.

"Estamos convencidos de que podemos tener una opción preferencial para fichar a Haaland, si algún día quiere un nuevo proyecto, algo que pasa a menudo con jugadores que no pertenecen a un lugar en concreto", ha señalado Font en una entrevista concedida a SER Cataluña.

Sus declaraciones se producen después de que el miércoles trascendiera que Carles Planchart, uno de sus hombres fuertes del proyecto deportivo de Font, mantuvo una reunión el miércoles en Madrid con el director general del grupo City Football Group, Ferran Soriano, antes de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que el equipo inglés disputó contra el Real Madrid.

Hombre de confianza de Haaland

En este sentido, Font ha comentado que Planchart, que durante varios años fue miembro del cuerpo técnico de Pep Guardiola en el City, tiene muy buena relación con Haaland. "Es como su segundo padre", ha añadido.

"Me comprometo ante los socios que votando cambio tendremos opciones creativas que bloquearán opciones preferenciales para jugadores que son diferenciales. Eso provocará que el Real Madrid no pueda fichar a Haaland y nosotros sí", ha señalado Font, quien ha añadido que esperan anunciar el acuerdo con el club británico próximamente.

No obstante, el aspirante a la presidencia del club ha matizado que "a corto plazo" el fichaje de Haaland por el club azulgrana no será una realidad, ya que el curso pasado el futbolista noruego amplió su vinculación con el City hasta el año 2034.

*Información EFE.

