Serie A: Lameck Banda evacuado en ambulancia tras un golpe

El zambiano Lameck Banda, delantero del Lecce, fue este sábado evacuado en ambulancia del estadio Diego Armando Maradona en el que jugaba ante el Nápoles (2-1) al caer desplomado al suelo por lo que apunta a ser un dolor en la parte superior diestra del pecho provocado por un golpe que recibió en los segundos previos.
En los últimos minutos, cerca del banquillo del Nápoles, Banda cayó al suelo provocando la alarma de Antonio Conte, que rápidamente entró al campo para llamar la atención de colegiado y servicios médicos de ambos equipos.
El jugador había chocado unos segundos antes con el español Miguel Gutiérrez en esa zona, en lo que podría haber sido el golpe que desencadenó todo.
Banda fue evacuado consciente y bajo el aplauso del Maradona, totalmente en silencio durante los minutos en los que fue atendido en el terreno de juego.
Según las primeras informaciones que el cuerpo médico del Lecce facilitó a la retransmisión televisiva de DAZN, el zambiano está respondiendo bien y se encuentra consciente y fuera de peligro.
Victoria de Nápoles
El Nápoles sufrió, pero remontó este sábado al Lecce (2-1) para sumar tres puntos fundamentales en la pelea por entrar en Liga de Campeones, asentado ya en la tercera plaza con ocho puntos de ventaja sobre su perseguidor a falta de que se complete el resto de la jornada de Serie A.
Las lesiones apartaron en un inicio al Nápoles de la pelea por el 'Scudetto', pero no consiguieron alejarle de la 'Champions'. Los de Antonio Conte son terceros y prácticamente sentenciaron su presencia en la próxima edición con esta remontada ante el equipo en el que su técnico empezó su carrera como futbolista profesional, oriundo de la ciudad sureña.
El Nápoles amarró tres puntos clave para la carrera Liga de Campeones. Quién sabe si aún está a tiempo de sumarse a una pelea por el 'Scudetto' que los últimos resultados del Inter parecen haber reabierto. Es tercero, con 59 puntos, a 9 del liderato y con 8 de ventaja respecto a Como 1907 y Roma, que se miden el domingo.
*Información EFE