 Serie A: Lameck Banda evacuado en ambulancia tras un golpe
Deportes

Serie A: Lameck Banda evacuado en ambulancia tras un golpe

El delantero zambiano del Lecce se desplomó segundos después de recibir un golpe a inmediaciones del pecho.

Compartir:
Lameck Banda es atendido durante el duelo Nápoles vs. Lecce
Lameck Banda es atendido durante el duelo Nápoles vs. Lecce / FOTO: Captura de video

El zambiano Lameck Banda, delantero del Lecce, fue este sábado evacuado en ambulancia del estadio Diego Armando Maradona en el que jugaba ante el Nápoles (2-1) al caer desplomado al suelo por lo que apunta a ser un dolor en la parte superior diestra del pecho provocado por un golpe que recibió en los segundos previos.

En los últimos minutos, cerca del banquillo del Nápoles, Banda cayó al suelo provocando la alarma de Antonio Conte, que rápidamente entró al campo para llamar la atención de colegiado y servicios médicos de ambos equipos.

El jugador había chocado unos segundos antes con el español Miguel Gutiérrez en esa zona, en lo que podría haber sido el golpe que desencadenó todo.

Banda fue evacuado consciente y bajo el aplauso del Maradona, totalmente en silencio durante los minutos en los que fue atendido en el terreno de juego.

Según las primeras informaciones que el cuerpo médico del Lecce facilitó a la retransmisión televisiva de DAZN, el zambiano está respondiendo bien y se encuentra consciente y fuera de peligro.

Foto embed
El zambiano Lameck Banda, delantero del Lecce, fue retirado en ambulancia del estadio Diego Armando Maradona - RR. SS.

Victoria de Nápoles

El Nápoles sufrió, pero remontó este sábado al Lecce (2-1) para sumar tres puntos fundamentales en la pelea por entrar en Liga de Campeones, asentado ya en la tercera plaza con ocho puntos de ventaja sobre su perseguidor a falta de que se complete el resto de la jornada de Serie A.

Las lesiones apartaron en un inicio al Nápoles de la pelea por el 'Scudetto', pero no consiguieron alejarle de la 'Champions'. Los de Antonio Conte son terceros y prácticamente sentenciaron su presencia en la próxima edición con esta remontada ante el equipo en el que su técnico empezó su carrera como futbolista profesional, oriundo de la ciudad sureña.

El Nápoles amarró tres puntos clave para la carrera Liga de Campeones. Quién sabe si aún está a tiempo de sumarse a una pelea por el 'Scudetto' que los últimos resultados del Inter parecen haber reabierto. Es tercero, con 59 puntos, a 9 del liderato y con 8 de ventaja respecto a Como 1907 y Roma, que se miden el domingo.

*Información EFE

En Portada

Múltiple choque causa al menos tres muertos en la autopista Palín Escuintlat
Nacionales

Múltiple choque causa al menos tres muertos en la autopista Palín Escuintla

11:30 AM, Mar 14
Nahuel Molina anota un gol digno del Premio Puskast
Deportes

Nahuel Molina anota un gol digno del Premio Puskas

11:34 AM, Mar 14
Avioneta agrícola protagoniza accidente aéreo en Escuintlat
Nacionales

Avioneta agrícola protagoniza accidente aéreo en Escuintla

10:01 AM, Mar 14
Ataque ruso masivo contra Ucrania deja siete muertos en Kievt
Internacionales

Ataque ruso masivo contra Ucrania deja siete muertos en Kiev

07:40 AM, Mar 14
Matías Almeyda cuestiona al mundo del fútbol en medio de conflictost
Deportes

Matías Almeyda cuestiona al mundo del fútbol en medio de conflictos

10:24 AM, Mar 14

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosLiga NacionalSeguridadEE.UU.IránDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos