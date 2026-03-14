Xelajú y Antigua empatan en el estadio Mario Camposeco

En el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango y con el regreso a la actividad de Jorge Aparicio, el Xelajú M. C. recibió al Antigua G. F. C. durante la continuidad de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, que había dejado triunfos de Guastatoya ante Mictlán y el triunfo visitante de Mixco sobre Deportivo Malacateco.
Gran ambiente en la grada del estadio Mario Camposeco, donde miles de aficionados llegaron a apoyar a su club, pero que al arranque del partido se fundió en solidaridad con un minuto de silencio por el accidente trágico ocurrido en San Marcos y en donde dejó varios muertos.
Vibrante primera parte
Una pelota al paral de Rubén Darío Silva ocasionado por un potente remate de larga distancia de José Rosales al minuto 3 del partido presagiaba que el duelo sería abierto y lleno de emociones. Situación que se confirmó hasta cerrar los primeros 45 minutos.
Antigua se miraba mejor parado dentro del terreno de juego, y su premio fue un gol al minuto 21 gracias a Enrique Camargo. Pero la alegría "Panza Verde" fue opacada por un penalti marcado a favor de Xelajú, y que le dio la posibilidad del empate a Jesús López, quien no desaprovechó y con un buen remate hizo el 1-1 cuando se jugaban 27 minutos.
El primer tiempo cerró con dos equipos que intentaban hacer el segundo gol, y a pesar de las circunstancias para los bicampeones nacionales, hacían un buen compromiso esta noche en el Mario Camposeco.
José Ardón expulsado
Al minuto 50, José Ardón encendió las alarmas en el estadio altense ya que tuvo un problema con su rodilla izquierda. Recibió asistencia médica y continúo en el partido. Es de recordar que Ardón sonó en una lista extraoficial de los convocados por Selección Nacional de Guatemala para medirse a Argelia.
La intensidad del segundo tiempo fue distinta a lo vivido en la primera parte. Se convirtió en un duelo más de tres cuartos de cancha, pero con intentos alejados para poder anotar.
El partido era ríspido para la etapa final, y una barrida a destiempo de José Ardón le valió una tarjeta roja, y con ello, su expulsión en el minuto 66.
Tras la expulsión de Ardón, Mauricio Tapia hizo esta variante al 68: Salió Andris Herrera y entró Héctor Prillwitz.
Un minuto más tarde, Xelajú practicaba tres cambios para intentar ganar el partido: Steven Cárdenas, Jorge Aparicio y Ricardo Márquez (salieron) por Yair Jaén, William Cardoza y Harim Quezada, respectivamente.
El partido terminó igualado, y con ello, por el momento, Xelajú es tercero con 20 puntos y Antigua séptimo con 15 puntos.
La fecha 14 traerá grandes retos para ambos equipos. Xelajú recibirá a Municipal y Antigua le toca visitar a Comunicaciones, ambos duelos el jueves 19 de marzo.