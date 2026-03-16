 Estados Unidos presentó su uniforme para el Mundial 2026
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Estados Unidos presentó su uniforme para el Mundial 2026

La indumentaria toma inspiración directa de la bandera estadounidense, con diseños de estrellas y franjas. Jugadores de la selección participaron en talleres durante su elaboración.

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Uniforme de local de Estados Unidos para el Mundial 2026 - US Soccer
Uniforme de local de Estados Unidos para el Mundial 2026 / FOTO: US Soccer

La selección de Estados Unidos presentó oficialmente los uniformes que utilizará durante el Mundial 2026, torneo que organizará junto a México y Canadá. La Federación de Fútbol de Estados Unidos reveló los nuevos diseños creados en colaboración con Nike, los cuales están inspirados directamente en la bandera estadounidense y buscan reflejar la identidad nacional de cara a la cita mundialista.

El uniforme principal destaca por un diseño con franjas rojas y blancas onduladas, un estilo que recuerda a la camiseta utilizada por el equipo en 2012 y que evoca claramente el patrón de las "barras" de la bandera. Por su parte, la indumentaria alternativa presenta un enfoque más sobrio: una camiseta azul marino intenso con estrellas sutilmente integradas en el diseño, en referencia a las "estrellas" del emblema nacional.

Estados Unidos organizará el Mundial junto a México y Canadá

Una de las particularidades de esta colección es que no será exclusiva de la selección masculina. Por primera vez, los 27 equipos nacionales de la federación —incluida la selección femenina— utilizarán el mismo diseño y escudo, lo que busca reforzar una identidad visual compartida en todas las categorías del fútbol estadounidense. La iniciativa pretende unificar la imagen de los representativos nacionales en un momento clave para el crecimiento del deporte en el país.

Desde la federación destacaron que los futbolistas participaron activamente en el proceso de creación de las camisetas. A través de talleres de diseño y sesiones de retroalimentación, los jugadores aportaron opiniones sobre aspectos técnicos como el peso del tejido, la ubicación de las costuras, la movilidad de la prenda y el ajuste final. De esta manera, el uniforme no solo responde a criterios estéticos, sino también a necesidades de rendimiento en el campo.

Entre los detalles distintivos del nuevo uniforme destaca el sello "Inner Pride" ubicado en el interior del cuello, un elemento simbólico que representa la motivación personal de cada jugador al vestir la camiseta nacional. Además, los números y nombres incorporan una tipografía inédita denominada "Stars and Stripes", que será utilizada en los futuros uniformes de la selección. El nuevo diseño se verá por primera vez en acción cuando Estados Unidos dispute partidos amistosos previos al Mundial, mientras el equipo dirigido por Mauricio Pochettino se prepara para su debut mundialista.

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Uniforme de visita de Estados Unidos para el Mundial 2026 - US Soccer

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