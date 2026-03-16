Guardiola confía en remontar la serie ante el Real Madrid

Pep Guardiola afronta con realismo y determinación el desafío que tiene por delante el Manchester City ante el Real Madrid. Tras la derrota por 3-0 en el partido de ida, el entrenador catalán reconoció que su equipo necesitará rozar la perfección si quiere seguir con vida en la eliminatoria. En la conferencia de prensa previa al encuentro, Guardiola dejó claro que, aunque la tarea es complicada, sus jugadores están preparados para intentarlo. "Es un partido de fútbol y muchas cosas pueden pasar. Primero tenemos que centrarnos en ganar el partido. Sé que mis jugadores lo van a intentar, no somos el mismo grupo que hace años, pero son un grupo fantástico y lo van a intentar", afirmó el técnico del Manchester City.
El entrenador también subrayó que la clave será mantener la consistencia durante todo el encuentro, más allá de los mensajes motivacionales que puedan surgir antes del pitazo inicial. "Sí, necesitamos el partido perfecto en muchos aspectos. En los primeros 20 minutos deberíamos marcar tres goles es un mensaje bonito, pero lo que tenemos que hacer es jugar de forma consistente durante todo el partido", explicó Guardiola, consciente de la dificultad que supone remontar una desventaja tan amplia frente a uno de los clubes más exitosos de Europa.
Guardiola reflexiona previo al partido ante el Real Madrid
Durante la rueda de prensa, Guardiola fue consultado sobre si una eliminación temprana podría considerarse un fracaso para el club inglés. El técnico respondió con una reflexión sobre la naturaleza del deporte y la historia del propio rival. "No hay un equipo que gane siempre. En este deporte puedes estar muy bien y quedarte fuera. Nos ha pasado muchos años, varias de ellas contra vosotros (el Real Madrid). Ningún atleta en la historia lo ha ganado todo. En el deporte se pierde más que se gana. A la mañana siguiente te despiertas y la vida sigue. Lo importante es intentarlo", señaló. Además, añadió: "El Madrid estuvo brillante en la ida y lo aceptas. El Madrid ha ganado 15 Champions en su historia, ¿cuántas ha jugado? ¿100? No he visto a un equipo mejor que el Madrid de la Quinta del Buitre, hasta el Barcelona de Cruyff y eso, y no ganó la Champions. ¿Fue un fracaso? Hizo un gran bien al fútbol ese equipo".
Al ser preguntado sobre la importancia que tendría una remontada de este calibre dentro de su carrera, Guardiola restó dramatismo a la situación. "Ni idea. Son unos octavos de final", respondió con franqueza. Asimismo, reiteró que confía en la capacidad ofensiva de su equipo para generar ocasiones, aunque reconoció que anotar tres goles ante el conjunto madrileño no será una tarea sencilla. "No me preocupa que creemos oportunidades, porque sé que lo haremos. Tenemos que marcar tres goles al Real Madrid y no es fácil. No fue el resultado perfecto, pero aquí estamos", aseguró.
Finalmente, Guardiola recordó una de las remontadas más memorables desde su llegada al club inglés: la victoria frente al Aston Villa en la última jornada de la Premier League 2021-2022. "En el minuto 70 perdíamos 0-2 y marcamos tres goles en veinte minutos", rememoró el técnico. Sobre la alineación para el partido decisivo, el entrenador confirmó que tiene prácticamente definido el once titular, aunque admitió que mantiene una duda. También evitó profundizar en la posible participación de Kylian Mbappé, quien ha entrado en la convocatoria del conjunto blanco. "No sé cómo afectará. Si Mbappé juega, mejor para ellos. Lo veré mañana", concluyó.