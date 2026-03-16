 UEFA revela los precios para la final de la Champions League
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UEFA revela los precios para la final de la Champions League 2026

Budapest será sede de la final de la UEFA Champions League Final el 30 de mayo en el Puskás Aréna. Las entradas para el partido partirán desde los 70 euros.

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Trofeo de la UEFA Champions League - UEFA
Trofeo de la UEFA Champions League / FOTO: UEFA

La final UEFA Champions League, que se disputará el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna, ya tiene definidos los precios de sus entradas. La UEFA anunció que los boletos tendrán un rango de precios que va desde los 70 hasta los 950 euros, dependiendo de la categoría y del canal por el cual se adquieran. Este encuentro, considerado el partido más importante del fútbol europeo a nivel de clubes, se celebrará en Budapest, Hungría, y reunirá a miles de aficionados provenientes de distintos países.

El estadio que albergará la final cuenta con una capacidad aproximada de 61.400 espectadores. De ese total, cerca de 39.000 localidades estarán disponibles para el público. Cada uno de los clubes finalistas recibirá 17.200 entradas, todas con un precio de 70 euros para sus aficionados. Por su parte, las restantes 4.600 entradas serán gestionadas directamente por la UEFA a través de sus canales oficiales de venta, con el objetivo de garantizar una distribución más controlada.

Las categorías para la final de la Champions League

Las entradas distribuidas por la UEFA estarán divididas en tres categorías principales. Las de categoría 1 tendrán un costo de 180 euros, mientras que las de categoría 2 alcanzarán los 650 euros. Las más exclusivas, correspondientes a la categoría 3, tendrán un precio de 950 euros. Asimismo, se ofrecerán boletos especiales para personas con movilidad reducida a un valor de 70 euros, buscando facilitar el acceso al evento para todos los aficionados.

Para evitar la reventa ilegal de boletos, la UEFA implementará un sistema de sorteo entre los interesados. Aquellos que resulten seleccionados deberán registrarse mediante una aplicación móvil oficial y utilizar el mismo dispositivo para ingresar al estadio el día del partido, ya que las entradas serán digitales y no transferibles. El periodo para inscribirse en el sorteo se extenderá hasta el 19 de marzo, marcando así el inicio del proceso para que miles de aficionados intenten asegurar su lugar en una de las finales más esperadas del fútbol mundial.

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Trofeo de la UEFA Champions League - UEFA

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