 Álvaro García es nuevo técnico del Deportivo Achuapa
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Álvaro García es nuevo técnico del Deportivo Achuapa

El técnico uruguayo Álvaro García afronta su segunda etapa en Deportivo Achuapa, equipo al que ya llevó a semifinales en el torneo pasado.

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Álvaro García en su presentación con el Deportivo Achuapa - Achuapa
Álvaro García en su presentación con el Deportivo Achuapa / FOTO: Achuapa

El Deportivo Achuapa no perdió tiempo tras la salida de Rafael Loredo y, en menos de 24 horas, anunció a su nuevo director técnico para encarar la recta final del campeonato. La directiva del club cebollero actuó con rapidez en un momento clave de la temporada, donde el equipo necesita resultados inmediatos para alejarse de la zona de peligro y recuperar la confianza.

El elegido es el uruguayo Álvaro García, quien vivirá su segunda etapa al frente del equipo. García ya conoce la institución, pues dirigió al conjunto entre noviembre y diciembre del año pasado, logrando una destacada participación que llevó al club hasta las semifinales del Apertura 2025, instancia en la que cayó frente a Municipal. Su regreso representa una apuesta por la continuidad de un proceso que dejó buenas sensaciones.

Álvaro García tiene la misión de sacar a flote al Deportivo Achuapa

La presentación del técnico estuvo acompañada de un mensaje institucional cargado de optimismo. El presidente del club, Francisco Zepeda, dio la bienvenida al estratega destacando la ilusión que genera su retorno. Desde la dirigencia confían en que, con trabajo, disciplina y compromiso, el equipo pueda revertir la situación actual y volver a ser competitivo en el torneo.

Durante su primera etapa, García dirigió nueve encuentros con Achuapa, registrando dos victorias, cinco empates y dos derrotas, números que le permitieron alcanzar las fases finales. Posteriormente, continuó su carrera en Juventud Teculuteca de la Segunda División, donde permaneció los últimos meses antes de concretar su regreso. Ahora, el desafío es mayor: rescatar al equipo de una racha negativa y asegurar su permanencia en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

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