Atlético de Madrid avanza a cuartos de final de Champions

El Tottenham Hotspur y el Atlético de Madrid protagonizaron un duelo vibrante en Londres que dejó en evidencia el carácter competitivo del conjunto dirigido por Diego Simeone. Fiel a su estilo, el equipo rojiblanco sufrió más de lo esperado, pero logró sellar su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Champions League. La derrota 3-2 en territorio inglés fue suficiente para asegurar el pase gracias al contundente 7-5 en el marcador global.
Desde el inicio, el Tottenham mostró una actitud ofensiva, consciente de la desventaja que arrastraba en la eliminatoria. La insistencia tuvo su recompensa al minuto 30, cuando Randal Kolo Muani abrió el marcador y encendió la ilusión local. Sin embargo, el Atlético respondió con eficacia tras el descanso: al 51’, Julián Álvarez igualó el encuentro, aunque la reacción inglesa no tardó en llegar con el tanto de Xavi Simons para el 2-1. El partido mantenía un ritmo intenso hasta que, al minuto 75, David Hancko anotó el empate, un golpe que terminó por apagar las aspiraciones de los ‘Spurs’, que aún lograrían anotar el 3-2 al minuto 90.
Atlético se medirá al Barça
A pesar de su propuesta ofensiva y dominio en varios tramos del encuentro, el Tottenham no logró concretar la remontada y se despide en los octavos de final. La eliminación agrava una temporada complicada para el club londinense, que además pelea por mantenerse en la Premier League. En contraste, el Atlético continúa demostrando su capacidad para competir en escenarios adversos y se mantiene como uno de los contendientes más incómodos del torneo.
El siguiente reto para los colchoneros será nada menos que el FC Barcelona, en una eliminatoria que promete alto nivel. El partido de ida se disputará en el Estadio Metropolitano, mientras que la vuelta tendrá lugar en el Spotify Camp Nou, con fechas aún por confirmarse.
Este enfrentamiento cobra aún más relevancia al recordar su reciente cruce en la Copa del Rey, donde el Atlético avanzó a la final tras imponerse en una serie contundente. La gran incógnita ahora es si los de Simeone repetirán la historia o si el conjunto azulgrana logrará cambiar el guion.