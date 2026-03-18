 Inter Miami de Lionel Messi eliminado en ConchaChampions
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Inter Miami de Lionel Messi eliminado en ConchaChampions

Lionel Messi hizo el gol de su equipo, el cual representó la anotación 900 de su carrera profesional.

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El Inter Miami de Lionel Messi fue eliminado en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026
El Inter Miami de Lionel Messi fue eliminado en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 / FOTO: EFE

El Inter Miami de Lionel Messi cayó eliminado en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf tras empatar 1-1 con el Nashville en el partido de vuelta disputado en Miami, un resultado que, por la regla del gol visitante, les sacó del torneo tras el empate sin goles de la ida.

Un tanto del argentino Cristian Espinoza a un cuarto de hora para el final cambió radicalmente el guion de un partido que el Inter Miami pareció tener controlado durante los primeros sesenta minutos, e inutilizó el gol inicial de Lionel Messi, que supuso el número 900 en su carrera profesional.

Se trata de la eliminación más temprana del Inter Miami en el trofeo continental en su tercera participación consecutiva. El faraónico proyecto liderado por Messi suma un nuevo fracaso, tras las eliminaciones en cuartos de final en 2024 y en semifinales el año pasado.

Gol 900 de Lionel Messi 

El argentino Lionel Messi anotó este miércoles el gol número 900 de su carrera profesional, al inaugurar el marcador en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Inter Miami y Nashville.

El delantero argentino, que no había viajado a Charlotte el fin de semana para descansar de cara al desenlace de la eliminatoria, adelantó al Inter Miami en el minuto siete tras recibir en el área un pase desde la izquierda del lateral español Sergio Reguilón, y encontrar un hueco entre las piernas del defensor para que su remate alcanzara la red.

Messi, de 38 años, ha marcado 672 goles con el Barcelona (2004-2021), 32 con el Paris Saint-Germain (2021-2023), 81 con el Inter Miami (2023-actualidad) y 115 con la selección argentina, con la que debutó en 2005.  

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