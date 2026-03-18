 Thibaut Courtois podría perderse el duelo ante el Atlético
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Thibaut Courtois podría perderse el duelo ante el Atlético

El portero belga jugó con molestias ante el City y fue sustituido al descanso por precaución. Guardará reposo este miércoles y será evaluado; su presencia en el derbi está en duda.

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Thibaut Courtois, portero del Real Madrid - EFE
Thibaut Courtois, portero del Real Madrid / FOTO: Agencia EFE

Thibaut Courtois mantiene en vilo al Real Madrid de cara al derbi frente al Atlético, programado para este fin de semana. El guardameta belga será sometido a una resonancia magnética este jueves para determinar si la molestia que sufrió en el abductor derecho durante el partido en el Etihad corresponde a una lesión muscular o simplemente a una sobrecarga. Su presencia en uno de los encuentros más importantes del calendario liguero dependerá del resultado de dichas pruebas médicas.

El portero sintió las molestias desde el calentamiento previo al duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, pero decidió jugar y terminó siendo determinante en la primera mitad. Con varias intervenciones de mérito, sostuvo al equipo cuando el marcador estaba igualado y el rival apretaba. Sin embargo, en el descanso y como medida preventiva, el cuerpo técnico optó por sustituirlo para evitar riesgos mayores, teniendo en cuenta la cercanía de compromisos decisivos.

Alerta con Courtois

La decisión fue respaldada por el propio cuerpo técnico, que priorizó la salud del jugador. Aunque Courtois tenía intención de continuar, se consideró innecesario forzar en un contexto favorable para el equipo. Tras el encuentro, las sensaciones no fueron del todo positivas, lo que llevó a los servicios médicos a recomendar reposo absoluto durante el miércoles antes de realizar los estudios pertinentes en la ciudad deportiva.

En caso de confirmarse una lesión, Andriy Lunin asumiría la titularidad en el derbi. El portero ucraniano no ha tenido mucha participación en la temporada, sin embargo, las veces que se la requerido ha sido una garantía bajo los tres postes para los merengues. Así, se perfila como la principal alternativa bajo palos si Courtois no logra recuperarse a tiempo, en un duelo donde también existe incertidumbre en la portería rival.

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Thibaut Courtois, portero del Real Madrid - Agencia EFE

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