 Irán ejecuta a un atleta por participación en protestas
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Irán ejecuta a un atleta por participación en protestas

El campeón de lucha libre de 19 años, Saleh Mohammadi, fue acusado de haber participado en protestas donde mataron a dos agentes de seguridad.

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El campeón de lucha libre de 19 años, Saleh Mohammadi fue ejecutado
El campeón de lucha libre de 19 años, Saleh Mohammadi fue ejecutado / FOTO: Redes sociales

Irán sigue estando bajo la mirada del mundo deportivo tras varios sucesos que implican al futbol y la lucha libre. Sobre el futbol, la selección femenina de Irán ganó titulares tras revelarse en un partido oficial y no cantar el himno de su país, situación que llevó a algunas a escapar de la delegación en Australia y posteriormente pedir asilo, aunque algunas jugadoras al final dijeron no a la ayuda diplomática por existir amenazas sobre sus familiares y algunas desapariciones misteriosas de ellos en territorio iraní.  

Asimismo, la selección de varones estuvo cerca de no participar en la Copa del Mundo de la FIFA luego de que sus autoridades hayan dicho públicamente que no asistirían a Estado Unidos por el motivo que sus vidas peligraban tras las fuertes declaraciones hechas por el presidente estadounidense, Donald Trump. Más adelante, dijeron que viajarán a México donde se preparará para el Mundial y esperan que haya un cambio de sede para el mes de junio, es decir que sus partidos se trasladen de Estados Unidos a México.

Dudas sobre el destino de la selección femenina de Irán

Al final, seis integrantes de la selección iraní se han quedado asiladas en Australia.

Luchador ejecutado

Las autoridades iraníes anunciaron el pasado jueves las tres primeras ejecuciones de presos condenados por su participación en las protestas de enero, en las que mataron a dos agentes de seguridad.

Los ejecutados fueron identificados como Mehdi Ghasemi, Saeid Davudi, y el campeón de lucha libre de 19 años, Saleh Mohammadi.

Los hombres fueron sentenciados a muerte por el delito de moharebeh (enemistad contra Dios), concepto legal utilizado para castigar delitos contra la seguridad pública, el islam y el espionaje.

"Los tres condenados fueron ahorcados en la ciudad de Qom tras ser declarados culpables de asesinato y llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos", informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Según Mizan, las ejecuciones de produjeron después de que el Tribunal Supremo confirmara las sentencias y de que "se completaran los procedimientos legales, en presencia de abogados defensores".

Esta noticia causa impacto de este lado del mundo y muchos lamentan lo acontecido con el personaje más reconocido de los ejecutados, un joven con gran proyección mundial en su disciplina deportiva. 

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