Lom: "Ya nos miran diferente, nos hemos ganado el respeto"

El delantero guatemalteco Darwin Lom ya se encuentra en territorio nacional tras su arribo hace unos días, con el objetivo de integrarse a los trabajos de la Selección Nacional. Este viernes se llevó a cabo el primer entrenamiento del microciclo, donde el atacante expresó su satisfacción por vestir nuevamente los colores del país. "Siempre agradecido con Dios y trabajando para estar aquí, muy contento y feliz", señaló, dejando en claro su compromiso y motivación en esta nueva etapa.
Lom llega en un gran momento futbolístico con el Club The Strongest de Bolivia, donde ha destacado tanto en lo físico como en lo mental. El delantero no ocultó su buen presente y la confianza que atraviesa: "La verdad es que me siento muy bien, mentalmente y físicamente estoy muy positivo y con toda la confianza del mundo. Yo creo que el equipo al que fui me trata como familia desde el primer día y gracias a Dios se me están dando los goles".
Lom espera seguir aportando a la Selección Nacional
Además, Lom enfatizó la importancia de su desempeño a nivel de clubes como plataforma para mantenerse en la Selección. "Uno siempre trata de hacer las cosas bien en su club para estar acá (Selección). Mi objetivo siempre ha sido y siempre va a ser la selección, así ha sido desde el primer día que debuté en la Liga C de la Nations League hasta codearnos con equipos de élite", afirmó, recordando su evolución y crecimiento desde sus primeras convocatorias hasta la actualidad.
Sobre el nuevo proceso que inicia este año, el delantero fue claro en señalar la ambición del grupo. "Terminamos el año pasado un poco tristes, pero ahora muchas selecciones ya nos miran diferente, nos hemos ganado el respeto; ahora toca seguir demostrándolo y con las incorporaciones de los jóvenes que vienen atrás debemos tomarnos esto lo más serio posible porque hay que llegar a la meta que es el Mundial 2030".
En cuanto a la actividad inmediata, la Selección de Guatemala disputará un partido amistoso ante Argelia el próximo 27 de marzo en el estadio Estadio Luigi Ferraris, en Génova, Italia. Este encuentro representa una prueba importante ante un rival mundialista. Por otro lado, el amistoso previamente pactado contra Argentina fue cancelado debido a restricciones de la FIFA, que impiden disputar encuentros en dos continentes distintos dentro de la misma ventana internacional.