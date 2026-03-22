Barcelona rinde homenaje a Ronaldinho con camiseta especial

El FC Barcelona volvió a demostrar su capacidad para honrar a quienes marcaron una época dorada en su historia. En esta ocasión, el homenaje fue para Ronaldinho, quien celebró recientemente su cumpleaños número 46. Como gesto especial, los jugadores del primer equipo saltaron al terreno de juego antes del partido frente al Rayo Vallecano vistiendo una camiseta emblemática que evocó la magia del brasileño en sus mejores años.
El escenario no podía ser otro que el Camp Nou, donde el legado de Ronaldinho sigue muy presente entre la afición culé. La plantilla lució la indumentaria correspondiente a la temporada 2005/06, una campaña inolvidable en la que el astro sudamericano deslumbró al mundo con su talento, alegría y estilo único. Este detalle no solo despertó nostalgia, sino que también reforzó el vínculo emocional entre el club y una de sus figuras más queridas.
Barcelona homenajea a Ronaldinho
A pesar del paso del tiempo, Ronaldinho mantiene una relación cercana con el Barcelona. Con frecuencia participa en encuentros de veteranos, donde vuelve a vestir la camiseta azulgrana y a regalar destellos de su calidad. Su legado incluye momentos inolvidables, como aquella histórica noche en el Santiago Bernabéu, donde fue ovacionado incluso por la afición rival tras liderar una contundente victoria. Su llegada al club, impulsada por Joan Laporta, marcó un antes y un después, superando el interés de equipos como el de Florentino Pérez.
Como parte del homenaje, el club también anunció a través de sus redes sociales que la icónica camiseta de la "Sonrisa del Fútbol" estará disponible por tiempo limitado en su tienda oficial. Este gesto permite a los aficionados revivir una era mágica y celebrar la huella imborrable que dejó Ronaldinho en la historia del Barcelona, consolidándolo como una leyenda eterna del fútbol mundial.