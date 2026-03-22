 "Neymar es mejor que Messi y que Cristiano", asegura Cafú
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"Neymar es mejor que Messi y que Cristiano", asegura Cafú

Según Cafú, Neymar es el más talentoso de su generación, aunque su falta de constancia en compromiso y profesionalismo lo aleja de referentes como Messi y CR7.

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Foto de archivo de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar Jr. - RR.SS.
Foto de archivo de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar Jr. / FOTO: RR.SS.

Las recientes declaraciones de Marcos Evangelista de Moraes, conocido mundialmente como Cafú, han encendido el debate en el mundo del fútbol. Durante su participación en el podcast Podpah, el ex capitán de la selección brasileña sorprendió al afirmar que, desde su punto de vista, Neymar está por encima de Lionel Messi. "Desde mi punto de vista, Neymar es mejor que Messi", expresó con contundencia, dejando clara su postura sobre el talento del delantero brasileño.

Cafú argumentó que Neymar sobresale entre los futbolistas de su generación por sus cualidades técnicas. "Quizás el compromiso de Messi sea diferente, pero de estas últimas generaciones, Neymar es mejor que todos. Neymar es mejor que todo el mundo", aseguró. Para el ex lateral, el brasileño posee una variedad de recursos ofensivos que lo colocan en una categoría especial dentro del fútbol moderno, destacando su creatividad, desequilibrio y capacidad individual.

Cafú matizó sus declaraciones

El histórico defensor fue más allá en su análisis al incluir en la comparación a Cristiano Ronaldo. "Mejor que Messi, mejor que Cristiano", afirmó sin titubeos. Según Cafú, la diferencia radica en la calidad técnica pura: "Tiene más recursos, sin duda. Calidad técnica". Estas palabras refuerzan su visión de que Neymar, en términos de talento natural, supera incluso a las figuras más dominantes de la última década.

Sin embargo, el propio Cafú también matizó su opinión al referirse al aspecto mental y profesional. Reconoció que, en cuanto a disciplina y compromiso, Cristiano Ronaldo marca la diferencia: "Ahora, en términos de compromiso, gana Cristiano Ronaldo". Esta distinción subraya una crítica recurrente hacia Neymar, quien, a pesar de su enorme talento, ha sido cuestionado en varias ocasiones por su constancia y liderazgo dentro y fuera del campo.

Las declaraciones llegan en un momento particular para Neymar, quien no fue convocado por Carlo Ancelotti para los recientes compromisos de la selección brasileña. Aun así, Cafú defendió su relevancia histórica: "A Neymar no se le discute cuando está bien. Neymar, durante 15 años, no tuvo a nadie a su altura para compartir la responsabilidad". Además, recordó críticas anteriores sobre su rol como líder: "Neymar técnicamente es mejor que Messi, mejor que Cristiano, pero debe asumir la responsabilidad de un líder, de capitán, de crack"

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