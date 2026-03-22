 VIDEO. Así celebró Petén el triunfo de Lester Martínez
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VIDEO. Así celebró Petén el triunfo de Lester Martínez

En Petén, la victoria de Lester Martínez desató celebraciones en las calles, con caravanas, banderas y orgullo por un logro histórico para Guatemala.

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Lester Martínez es campeón mundial interino tras derrotar a Immanuwel Aleem / Lester Martínez pierde su invicto ante Immanuwel Aleem
Lester Martínez es campeón mundial interino tras derrotar a Immanuwel Aleem / Lester Martínez pierde su invicto ante Immanuwel Aleem / FOTO: Cortesía

El histórico triunfo de Lester Martínez no solo marcó un antes y un después en el boxeo nacional, sino que desató una ola de celebración en su tierra natal, el departamento de Petén. Luego de imponerse con autoridad al estadounidense Immanuwel Aleem en California, el pugilista guatemalteco conquistó el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, consolidándose como una de las figuras deportivas más importantes del país. Mientras la noticia recorría el mundo, en Guatemala —y especialmente en el norte— la emoción se transformó rápidamente en orgullo colectivo.

En Melchor de Mencos, de donde es oriundo el pugilista guatemalteco, la celebración fue inmediata y espontánea. Decenas de familias salieron a las calles, ondeando banderas azul y blanco, haciendo sonar bocinas y compartiendo la alegría de un logro que muchos consideran histórico. La victoria de Martínez no fue percibida únicamente como un triunfo individual, sino como un símbolo de esperanza y superación para una región que pocas veces ha estado en el foco del deporte internacional.

Lester Martínez en el foco internacional

Las muestras de reconocimiento también se extendieron a nivel nacional. Figuras como el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera destacaron la disciplina y el esfuerzo del boxeador, mientras que el cantautor Ricardo Arjona expresó su admiración públicamente. Sin embargo, fue en Petén donde el triunfo se sintió con mayor intensidad, como una victoria compartida que une a comunidades enteras alrededor de un mismo orgullo.

Este logro, considerado por muchos como el primer gran título mundial del boxeo guatemalteco, ha encendido la ilusión de nuevas generaciones. En cada celebración, en cada aplauso y en cada grito de alegría en Petén, se refleja el impacto de un atleta que ha sabido representar a su país con determinación. Más allá de las cifras y las tarjetas de los jueces, la victoria de Lester Martínez ya forma parte de la historia viva de Guatemala.

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Lester Martínez vs. Immanuwel Aleem - Víctor

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