 Ricardo Arjona felicita a Lester Martínez por su título
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Ricardo Arjona felicita a Lester Martínez por su título mundial

El triunfo de Lester Martínez generó orgullo nacional y reacciones inmediatas, entre ellas la del artista Ricardo Arjona.

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Ricardo Arjona envía emotivo mensaje a Lester Martínez - RR.SS.
Ricardo Arjona envía emotivo mensaje a Lester Martínez / FOTO: RR.SS.

La histórica noche vivida en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California, quedó marcada en la memoria del deporte guatemalteco tras la consagración de Lester Martínez como campeón mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. El pugilista originario de San Benito, Petén, defendió su invicto frente al estadounidense Immanuwel Aleem en un combate intenso que se extendió a lo largo de 12 asaltos, donde la técnica, resistencia y determinación del nacional fueron determinantes para alcanzar una victoria por decisión unánime.

El triunfo no solo representa un logro personal para Martínez, sino también un hito histórico al convertirse en el primer campeón mundial de boxeo en la historia de Guatemala. La pelea, que mantuvo al público al borde de sus asientos hasta el último segundo, culminó con un cierre electrizante que obligó a los jueces a definir el resultado. Finalmente, el veredicto favoreció al guatemalteco, quien escribió su nombre con letras de oro en el deporte nacional.

Ricardo Arjona envía mensaje a Lester Martínez

Como era de esperarse, la hazaña generó una ola de felicitaciones provenientes de distintas figuras públicas, incluyendo atletas, autoridades y personalidades destacadas. Entre ellas resaltó el mensaje del presidente Bernardo Arévalo y, especialmente, el del reconocido cantautor Ricardo Arjona. A través de sus redes sociales, Arjona compartió una historia en Instagram con la imagen del boxeador acompañada de su emblemático tema "Mi País" y el mensaje "¡Vamos, campeón!", gesto que fue ampliamente celebrado por los aficionados.

La felicitación de Arjona cobra un significado especial, ya que previamente el propio Martínez había manifestado su deseo de que el artista lo acompañara en una futura entrada al ring. Además, el vínculo entre ambos se fortaleció cuando el boxeador asistió a uno de los conciertos que el cantante ofreció en Guatemala durante su reciente residencia. Este intercambio de admiración mutua refleja la unión entre el deporte y la cultura, y pone en evidencia cómo el éxito de Martínez trasciende el ring para convertirse en motivo de orgullo nacional.

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Mensaje de Ricardo Arjona a Lester Martínez - IG

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