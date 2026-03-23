Aparicio explica por qué no celebró ante Comunicaciones

Xelajú MC dio un golpe de autoridad en la Liga Nacional tras imponerse 1-3 como visitante ante Comunicaciones, un resultado que no solo los catapultó al primer lugar de la tabla, sino que también dejó a los cremas en una posición incómoda, mirando nuevamente de reojo la zona de descenso. El equipo altense mostró carácter y contundencia en un escenario complicado, reafirmando su buen momento en el torneo.
El encuentro tuvo un ingrediente especial, ya que dos de los goles de Xelajú fueron obra de exjugadores de Comunicaciones: Jesús "Chucho" López y Jorge Aparicio. Tras el partido, Aparicio se refirió en conferencia de prensa a la celebración de su compañero, destacando su desempeño: "El primer gol lo celebramos con Chucho, él tendrá sus motivos para celebrarlo, me alegro mucho por él porque está teniendo muchas contribuciones de gol con el equipo y tiene muy buenos números, muy feliz por él", expresó.
Aparicio no celebró su gol ante Comunicaciones
Sin embargo, su propia anotación fue distinta en lo emocional. Aparicio optó por no celebrar su gol, una decisión que explicó con total sinceridad y respeto hacia su antiguo club. "En lo personal no quise celebrarlo, me formé en Comunicaciones y muchas de las cosas que tengo se las debo a la institución. Justamente venía trabajando con el psicólogo esta situación, lo visualicé durante los trabajos que hacemos con él y se me dio. Yo ya sabía que si anotaba no iba a celebrar, pero contento por lo vivido hoy, con la anotación del Chucho y por el resultado", indicó.
Este tanto tiene un significado especial para el mediocampista, ya que representa la primera vez que le marca a Comunicaciones, el equipo donde se formó y debutó como profesional. Durante su paso por los cremas, Aparicio vivió momentos memorables en dos etapas, conquistando títulos importantes como el histórico hexacampeonato, la Liga Concacaf 2021 y el más reciente campeonato de Liga Nacional en el Apertura 2023. Su gesto de no celebración refleja el respeto y la gratitud hacia una institución que marcó su carrera.