 Mbappé rompe el silencio sobre el estado de su rodilla
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Mbappé rompe el silencio sobre el estado de su rodilla

El futbolista francés también respondió a los rumores: "Se han dicho cosas que no eran verdad", lamentó, al tiempo que reafirmó su progreso físico.

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Kylian Mbappé en su llegada al Estadio Santiago Bernabéu - Real Madrid C:F:
Kylian Mbappé en su llegada al Estadio Santiago Bernabéu / FOTO: Real Madrid C.F.

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, rompió el silencio este lunes sobre el estado de su rodilla izquierda tras semanas de especulación en torno a su condición física. El atacante francés, también figura de la selección de Francia, aseguró que atraviesa una evolución positiva luego de encontrar respuestas médicas claras a sus molestias. "Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100 %", afirmó con tranquilidad durante un evento en París.

Mbappé explicó que una de las claves en su recuperación fue acudir a un especialista en la capital francesa, donde finalmente obtuvo un diagnóstico preciso. "He tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París y, juntos, pudimos encontrar el mejor plan para volver a estar al mejor nivel a final de temporada", declaró el jugador, quien mantiene como objetivo llegar en plenitud tanto con su club como con su selección de cara al Mundial.

Mbappé reconoce que aún no está al 100

El campeón del mundo en Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 también detalló la incertidumbre que vivió antes de conocer el origen de su dolencia. "Era algo que me molestaba y quería saber exactamente lo que tenía (...) No sabía por qué me dolía, y saberlo es una primera etapa para curarse", confesó. En ese sentido, destacó el acompañamiento de profesionales competentes que le permitieron encaminar su recuperación de forma adecuada.

Por otro lado, Mbappé no ocultó su incomodidad ante los rumores generados en torno a su estado físico. "Lamento las especulaciones, las cosas que se han dicho que no eran verdad", expresó, subrayando la exposición constante que implica ser una figura pública. Más allá de lo deportivo, el delantero continúa expandiendo su faceta empresarial, con inversiones en distintos sectores a través de su fondo Coalition Capital, consolidándose como una figura influyente tanto dentro como fuera de las canchas.

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Kyluan Mbappé, jugador del Real Madrid - EFE

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