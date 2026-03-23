 Murió Cristina Mariscotti, la "Abuela Lalala"
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Murió "Abuela Lalala", la mujer que se hizo viral por sus festejos del Mundial de Qatar

Confirman la muere de Cristina Mariscotti, la "Abuela Lalala", ícono viral del Mundial 2022.

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Murió Cristina Mariscotti, la “Abuela Lalala”, ícono viral del Mundial 2022., Captura de pantalla video de X.
Murió Cristina Mariscotti, la “Abuela Lalala”, ícono viral del Mundial 2022. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

A meses del inicio del próximo Mundial, falleció Cristina Mariscotti, más conocida como la "Abuela Lalala", a los 79 años. Su figura se convirtió en un símbolo de la Copa del Mundo 2022 en Qatar al reunir a vecinos del barrio porteño de Liniers en las intersecciones de Caaguazú y Andalgalá, donde residía y demostraba su pasión inquebrantable por la selección argentina.

Según informaron medios locales como Liniers Cosas de Barrio, Mariscotti sufrió una insuficiencia cardíaca a principios de marzo y fue trasladada a un hospital donde falleció. La familia, que inicialmente prefirió mantener la privacidad, comunicó la noticia a los vecinos más cercanos, generando consternación en la comunidad.

La historia de Cristina se volvió viral en 2022, cuando un grupo de hinchas argentinos la descubrió celebrando cada partido de "La Scaloneta" con la bandera de Argentina. Con el apodo de "Abuela Lalala", estas personas, conocidas como "Los pibes de Luro", crearon un hit inspirado en el tema "Go West" de Pet Shop Boys, que la acompañaba en sus festejos. Cristina se convirtió en cábala para muchos hinchas y contribuyó, de manera simbólica, a la conquista de la Copa del Mundo.

Desde la victoria argentina contra Polonia, que aseguró el pase a octavos de final, la presencia de Cristina en las calles con su bandera se volvió constante, y el tema musical se popularizó más allá del barrio, transformándose en un himno acompañante de cada triunfo argentino hasta la final contra Francia.

Cristina aclaró que no era abuela

En entrevistas con medios locales, Cristina aclaró que no era abuela: "Me cantaban abuela lalalalala, pero yo soy tía. Dios decide quién va a ser madre y a mí no me tocó, pero estoy bien con eso". Era la menor de tres hermanas y tenía cuatro sobrinos, quienes recuerdan su entusiasmo y alegría durante aquel verano mundialista.

Hincha de Boca Juniors y devota de San Enrique, Cristina dejó un fuerte legado en su barrio y en redes sociales, donde su partida generó homenajes y recuerdos de su icónica presencia en los festejos. Su domicilio incluso quedó destacado en Google Maps como un punto de referencia para quienes siguieron la fiebre mundialista.

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