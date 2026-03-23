Resultado Antigua vs. Marquense - Jornada 15 Clausura 2026

El Estadio Pensativo fue el escenario del partido entre Antigua GFC y Deportivo Marquense, correspondiente al cierre de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, que se encuentra al rojo vivo tanto en la lucha por los primeros puestos como en la zona de descenso.
Lejos de ser un encuentro táctico o de intercambio de jugadas elaboradas, el duelo estuvo marcado por la lucha y el ímpetu en el mediocampo. El juego se detuvo en constantes ocasiones por faltas, e incluso hubo un lesionado en el primer tiempo por parte del cuadro local: el venezolano Andris Herrera, quien tuvo que ser sustituido en los primeros compases tras un mal movimiento en su rodilla derecha.
Antigua gana con gol de Kevin Macareño
Antigua se llevó el triunfo por 1-0 con anotación de Kevin Macareño al minuto 76, en un partido cerrado y de pocas oportunidades claras, incluso Marquense pudo empatar en el último minuto por medio de un penal de Dylan Flores que terminaría atajando Estuardo Sicán.
Con la victoria, el conjunto colonial llegó a 21 puntos y escaló a la sexta posición, metiéndose de lleno en la zona de clasificación. Por su parte, Marquense se queda en la novena casilla con 18 unidades, fuera de los puestos de liguilla.
En la tabla acumulada, el panorama se complica para el Deportivo Marquense en la lucha por la permanencia. El equipo ocupa el puesto 11 de 12 con 41 puntos, solo por encima de Achuapa, que es último con 40 unidades. De finalizar hoy el torneo, ambos conjuntos perderían la categoría.