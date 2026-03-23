Robert Lewandowski evita hablar sobre su futuro con el Barça

El futuro de Robert Lewandowski se mantiene como una incógnita a medida que se acerca el final de su contrato con el FC Barcelona el próximo 30 de junio. A sus casi 38 años, el delantero polaco continúa siendo una figura determinante, pero también reflexiona con cautela sobre el siguiente paso en su carrera. "Para mí, nada ha cambiado. Me estoy dando un tiempo para decidir qué es lo mejor", declaró recientemente, dejando claro que no tomará decisiones apresuradas en una etapa clave tanto a nivel profesional como personal.
Durante la concentración con la selección de Polonia, Lewandowski también abordó su situación actual en el club azulgrana, especialmente en lo relacionado con los lanzamientos de penalti. Tras fallar dos de los tres intentos esta temporada, el rol ha sido asumido por jugadores como Lamine Yamal y Raphinha. El propio delantero explicó la decisión con naturalidad: "Si un jugador a veces juega y a veces no, hay un momento de indecisión... el bienestar del equipo es lo primero", subrayando su compromiso colectivo por encima de los logros individuales.
Lewandowski habla sobre la actualidad en su carrera
Otro de los desafíos recientes en su carrera ha sido su adaptación tras la lesión sufrida en el rostro, que lo obligó a jugar con una máscara protectora. El incidente ocurrió durante un encuentro frente al Villarreal CF, y desde entonces el atacante ha tenido que lidiar con incomodidades en el campo. "Jugar con máscara no es cómodo cuando tienes algo cerca del ojo... fue difícil al principio, pero luego mejoré", explicó, evidenciando su capacidad de resiliencia y adaptación incluso en momentos adversos.
En cuanto a su futuro con la selección nacional, Lewandowski fue igualmente prudente. A pesar de su veteranía, no contempla una retirada inmediata y prefiere escuchar sus sensaciones con el paso del tiempo. "Cuando sepa que es el momento adecuado, lo diré, pero definitivamente no estoy pensando en ello todavía", afirmó. Así, el goleador histórico de Polonia mantiene abiertas todas las opciones, dejando en suspenso el desenlace de una carrera que sigue marcando época en el fútbol europeo.