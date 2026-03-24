El Estadio Azteca está listo para su reinauguración

La reapertura del ahora denominado Estadio Banorte marca un hito significativo en la historia reciente de uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial. Tras un ambicioso proceso de modernización, el antiguo Estadio Azteca vuelve a abrir sus puertas con una infraestructura renovada que responde a las exigencias del deporte contemporáneo. Este regreso no solo simboliza la evolución del inmueble, sino también la ilusión de miles de aficionados que volverán a vivir la pasión del fútbol en un escenario completamente transformado.
El proyecto de renovación incluyó una ampliación en la capacidad del estadio, que ahora supera los 85 mil espectadores, así como la incorporación de tecnología de última generación en distintas áreas. Las mejoras abarcan desde zonas de hospitalidad hasta sistemas de iluminación y sonido, todo pensado para ofrecer una experiencia más cómoda, segura e inmersiva. Estas adecuaciones forman parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde el recinto tendrá un papel protagónico como una de las sedes principales.
Vuelve el histórico Estadio Azteca
Uno de los cambios más destacados se encuentra en los accesos, que fueron rediseñados para optimizar el flujo de ingreso y salida de los asistentes. La instalación de modernos torniquetes permite un control más eficiente y reduce considerablemente los tiempos de espera. Asimismo, las explanadas han sido ampliadas y reacondicionadas, facilitando la movilidad del público y reforzando la seguridad mediante señalización clara y sistemas de control más avanzados, en línea con estándares internacionales.
El evento que marcará esta esperada reapertura será un partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, programado para el 28 de marzo de 2026. Este encuentro no solo servirá como inauguración oficial del renovado estadio, sino también como preparación para ambas selecciones de cara a futuros compromisos.
Se anticipa una gran asistencia para este duelo internacional, aunque la escuadra portuguesa afrontará el compromiso sin su principal figura, Cristiano Ronaldo, quien estará ausente por lesión. Con este regreso, el estadio inicia una nueva etapa en su historia, listo para volver a ser protagonista en el escenario del fútbol mundial.