Cristiano Ronaldo se pierde la fecha FIFA ante México y USA

Cristiano Ronaldo, de baja por lesión desde febrero, no forma parte de la convocatoria anunciada este viernes por el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, que sí contará para jugar en los amistosos contra México y Estados Unidos con el jugador del Real Sociedad Gonçalo Guedes, el medio del Mallorca Samu Costa y el defensor del Villarreal Renato Veiga.
En una rueda de prensa celebrada en la Ciudad del Futbol, ubicada en Oeiras (área metropolitana de Lisboa), Martínez anunció a los 27 convocados.
Roberto Martínez habla sobre ausencia de Cristiano Ronaldo
El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró este viernes que Cristiano Ronaldo sufre una lesión muscular "leve" que no pondrá en riesgo su participación en el Mundial de 2026.
Martínez realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol en Oeiras (área metropolitana de Lisboa), tras anunciar a los 27 convocados para los partidos amistosos contra México y Estados Unidos, entre los que no estará el madeirense.
"No está en riesgo (el Mundial). Es una lesión leve. Es una lesión muscular, es una lesión que creemos que para poder volver (necesitará) una o dos semanas. No es un periodo muy largo. Creo que todo lo que Cristiano hizo físicamente durante esta época muestra que está en un momento óptimo", afirmó el técnico.
Cristiano, de 41 años, no juega desde febrero tras lesionarse al servicio de su club, el Al Nassr saudí.
Roberto Martínez: "Hay partido en el Azteca, sin duda"
"Hay partido en el (Estadio) Azteca, sin duda", afirmó este viernes el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, en referencia al amistoso que las 'quinas' jugarán contra México el 28 de marzo. Portugal tendrá la baja de Cristiano Ronaldo.
"Hay partido en el Azteca, no hay duda, y estamos preparando el partido con tres días de entrenamiento al nivel del mar. La idea es entrenar al equipo para adaptarse con el cambio horario al nivel del mar y llegar a jugar en altura el día del partido. Es un aspecto científico", afirmó el seleccionador.
Cuestionado por las condiciones de seguridad en el mundo, como las guerras, y cómo les afectan a sus funciones como entrenador, Martínez aseguró que su objetivo es centrarse en el fútbol, que es lo que pueden controlar.
"Necesitamos enfocarnos en lo que podemos controlar y podemos trabajar. Ahora el foco... Es una situación inestable para todos nosotros, pero creo que el fútbol ayuda mucho también para traer felicidad y el foco que tenemos en Portugal es preparar los partidos amistosos e intentar dar felicidad a nuestro pueblo".
*Información EFE.