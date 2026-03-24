 Lester Martínez ya está de vuelta en Guatemala
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Lester Martínez ya está de vuelta en Guatemala

El boxeador guatemalteco regresó al país el lunes y, ya en casa, aprovechó para compartir en familia y celebrar el cumpleaños de su padre en un momento especial.

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Lester Martínez celebra su victoria ante Immanuwel Aleem - ProBox TV
Lester Martínez celebra su victoria ante Immanuwel Aleem / FOTO: ProBox TV

El boxeo guatemalteco vive un momento histórico tras la consagración de Lester Martínez como campeón mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El pugilista originario de San Benito, Petén, defendió su invicto el pasado sábado frente al estadounidense Immanuwel Aleem en un combate exigente que se extendió a lo largo de 12 asaltos. La técnica depurada, la resistencia física y la determinación del guatemalteco fueron claves para imponerse por decisión unánime, consolidando así uno de los triunfos más importantes en la historia reciente del deporte nacional.

Tras la hazaña, muchos seguidores se preguntaban cuándo regresaría al país para recibir el reconocimiento que merece. Sin embargo, el retorno del campeón se dio de manera discreta. De acuerdo con usuarios de TikTok, Martínez arribó a Guatemala en la madrugada del lunes 23 de marzo, lo que impidió una recepción multitudinaria. La llegada en horas poco concurridas evitó aglomeraciones, por lo que pocos aficionados pudieron acercarse a saludarlo, tomarse fotografías o solicitar autógrafos.

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Lester Martínez celebra su victoria ante Immanuwel Aleem - ProBox TV

Lester Martínez ya comparte con su familia

Ya en territorio nacional, el boxeador ha optado por priorizar su descanso y recuperación tras el intenso combate. En sus redes sociales, compartió un momento familiar al celebrar el cumpleaños de su padre, quien posó orgulloso junto al cinturón obtenido. Esta escena refleja no solo el logro deportivo, sino también el fuerte vínculo familiar que ha acompañado a Martínez a lo largo de su carrera.

El impacto de su victoria ha trascendido al ámbito deportivo y ha llegado al plano institucional. En el Congreso de la República se discuten propuestas para reconocer a los boxeadores guatemaltecos que brillaron recientemente en Estados Unidos. El diputado José Chic propuso otorgar un reconocimiento a Lester Martínez por la obtención del título interino, iniciativa respaldada por el legislador Edín De Jesús Mejía. De aprobarse, el galardón denominado «Soberano Congreso Nacional» se sumaría a los homenajes que el país ha brindado a sus atletas más destacados, reafirmando el orgullo que hoy representa Martínez para Guatemala.

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